La región registra 601 accidentes laborales más que el pasado año De enero a junio de 2018 fueron un total de 23 los fallecidos, dos más que en 2017

I. TOMÉ

La prevención de riesgos laborales en los puestos de trabajo de Castilla y León sigue sin ser una de las prioridades de los empresarios de la Comunidad. Así lo extrae Comisiones Obreras (CCOO) de los datos de siniestralidad laboral del primer semestre del año, en el que aumentaron en 601 los accidentes de trabajo respecto al mismo periodo de 2017.

En este sentido, la secretaria de Salud Laboral y Juventud del sindicato, Sheila Mateos, que presentó y valoró ayer los datos en la sede del sindicato en Valladolid junto al coordinador de Salud Laboral, Javier Mielgo, exigió un mayor control de los planes de prevención de las compañías, en las que muchos casos son un «copia y pega» que a las empresas «les funciona muy bien», ironizó. En este sentido, Mateos aseguró que las sanciones «cuestan menos» que poner medidas de prevención, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas (pymes), donde es más complicado inculcar la cultura preventiva, ya que ven la formación en este campo más como «un gasto en vez de una inversión».

Según los datos que ofreció ayer el sindicato, de enero a julio de 2018 se produjeron 14.232 accidentes laborales, de los cuales 12.721 fueron con baja y 1.511 «in itineres», es decir, en el trayecto al puesto de trabajo. Estas cifras, según CCOO, representan un «aumento general» respecto al mismo semestre del año anterior, ya que hubo 594 leves,5 graves y dos mortales más que en 2017. Así, en estos seis meses ha habido 14.098 accidentes leves, 111 graves y 23 mortales.

Siniestralidad mortal

Teniendo en cuenta estos datos, Mateos recalcó que, aunque las cifras son negativas, podrían ser peores porque la siniestralidad mortal en Castilla y León es superior a la que recogen los registros. En este sentido, apuntó que las cuatro muertes por accidente laboral que tuvieron lugar en el mes de junio en la Comunidad no se computaron por diversas circunstancias.

En concreto, una de ellas fue un atropello en Langa de Duero (Zamora) que no se registró porque era un trabajador portugués; otro en las obras del AVE en la localidad zamorana de Lobeznos que tampoco se computó por ser de una empresa de otra Comunidad Autónoma; y un último en Cabrejas de Soria del que no hay constancia oficial porque no estaba dado de alta en la Seguridad Social. «Esto ralentiza la siniestralidad porque no se contabiliza», expresó Mateos, a lo que añadió que este tipo de situaciones aumenta «de manera imparable» en la Comunidad. Asimismo, la secretaria de Salud Laboral y Juventud apuntó que la mayor parte de accidentes mortales tienen lugar en las pymes, con menos de 50 trabajadores, mientras que los siniestros graves ocurren en las grandes compañías.

Empresas de reparto

Por último, Mielgo explicó que los accidentes «in itineres» aumentaron en el último semestre un 25% con 304 casos más. En este sentido manifestó que una gran mayoría se produjeron en el sector servicios y en firmas como Glovo o Deliveroo, en el que los siniestros tienen lugar «durante la propia actividad laboral», finalizó.