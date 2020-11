Real Valladolid, victoria y regreso a la «vieja normalidad» El triunfo blanquivioleta ante el Athletic (2-1) ratifica a Sergio González en el cargo

Mientras los ciudadanos continúan inmersos en esta «nueva normalidad» provocada por la pandemia del Covid-19, el Real Valladolid parece recuperar las sensaciones que hace tiempo no sentía. Recobra, al menos en este último partido, su «vieja normalidad». Y consigo llegó la primera victoria de la temporada. Los de Sergio González, muy cuestionado en las últimas semanas por la afición, han tenido que esperar 112 días para volver a ganar un partido. Lo ha hecho ante el Athletic, en un José Zorrilla empapado y con mucho sufrimiento. Los blanquivioletas se adelantaron con un gol de penalti de Orellana y ampliaron ventajas en la segunda mitad con el primer tanto de Marcos André. Ya en el tramo final del encuentro, Williams, también desde los once metros, batió a Masip para recortar distancias y poner contra las cuerdas a toda una ciudad, que aguantó el chaparrón –nunca mejor dicho– para llevarse los tres puntitos.

El Real Valladolid parece recuperar su «vieja normalidad», esa que tan buenos resultados le ha dado en las últimas campañas para lograr los humildes objetivos que se ha ido marcando: primero ascender de categoría y después permanecer en Primera. La solidez defensiva, desaparecida en este arranque liguero, volvió a Valladolid. Sobre todo en el primer tiempo, las parejas Bruno-Joaquín (en la defensa) y San Emeterio-Alcaraz (en la medular) secaron a los leones. También volvió el mejor Masip, un simple espectador en la primera mitad y héroe en el momento decisivo del partido. Tampoco hubo errores groseros, esos que tantos puntos le han arrebatado al Pucela este curso. Es curioso que el único error individual lo cometió el portero rival. Lo aprovechó Marcos André, que provocó el penalti que marcó Orellana.

Incluso en esta «“vieja normalidad», las cabezonerías de Sergio volvieron a funcionar. En el lateral derecho, dejó a Luis Pérez en el banquillo para apostar en esa posición por Hervías. La apuesta le salió perfecta. Hervías participó en las mejores ocasiones del equipo y se convirtió en un muro para los atacantes del Athletic. Además, dejó en bandeja un gol a Guardiola, que mandó el balón a la grada en otro día negro para el ariete de confianza del míster, y participó de manera activa en el tanto de la victoria. A Sergio también le salió bien su apuesta férrea por Óscar Plano. El extremo, cada vez más reconvertido a lateral por su incansable trabajo en defensa, corrió más que nadie otra vez. Es el jugador que más se sacrifica en ataque y en defensa. Atrás ayudó a Hervías y Nacho. Arriba, dibujó una jugada de ensueño que acabó en el gol de André.

Y, por supuesto, a Sergio le volvió a salir esa vena de entrenador defensivo. Cuando más apretaba el Athletic y con dos goles de ventaja en el luminoso, el míster decidió meter en el campo madera en defensa. Entraron El Yamiq y Carnero para terminar el partido con tres centrales y doble lateral izquierdo. Otro hubiera apostado por meter frescura en el centro del campo, amarrar el balón y defender con posesión, pero eso sería otro Real Valladoid. El de Sergio, el de las tardes gloriosas, el del ascenso y las permanencias, el de la «vieja normalidad» es este.

La nota más gris de Sergio, como suele ocurrir en los últimos años, llega con la participación de los fichajes. Lo que le trae la directiva no le convence, o al menos eso deja entrever con sus decisiones. El fichaje más caro en la historia del club, Weissman, se quedó sin jugar ante el Athletic. Jota, convocado con la Sub21 de Portugal, todavía no ha debutado. Y Roque Mesa, ese centrocampista que tanto se ansiaba en Valladolid, no forma parte aún de los esquemas del técnico catalán. Pero esto, durante las próximas dos semanas que habrá parón por selecciones, se quedará en un segundo plano. La victoria espanta la mayoría de los fantasmas y da un respiro a Sergio González, más liberado que nunca.