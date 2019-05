Rajoy entra en Zamora en campaña: «El PP está donde estaba» Martínez-Maillo afirma que el PP «es mucho más que Génova»

A pie de calle, parándose a conversar y hacerse selfies con los viandantes y junto al que fue su mano derecha, el excoordinador del Partido Popular Fernando Martínez-Maillo. Así inició este viernes la campaña de las municipales el expresidente del Gobierno y de la formación Mariano Rajoy, que visitó una mesa electoral de su partido en la principal calle peatonal de Zamora y atendió a los periodistas para reafirmar que el PP no ha cambiado de posición ideológica porque «siempre ha estado en el mismo sitio».

También anunció que estará presente en más actos de campaña porque aunque se ha retirado de la vida política «eso no significa que no me importe lo que pasa en mi país y en mi partido». De hecho, según puso de relieve a preguntas de los periodistas sobre su reaparición, durante las generales también participó el algunos actos electorales, aunque en esos comicios su formación no obtuvo «los resultados que hubiéramos deseado», admitió. Al respecto, reconoció que no siempre se gana y que en democracia se producen cambios en las instituciones, aunque no quiso entrar en más detalles sobre la derrota de Pablo Casado en las generales porque «el PP está ahora en el futuro» y el objetivo es conseguir «los mejores resultados posibles y aquí ganar».

Aval de gobierno

En ese punto hizo una mención expresa de apoyo a los candidatos de la zona «para que el 26 de mayo José María (Barrios) pueda ser el presidente de la Diputación, para que Mayte (Martín Pozo) pueda ser alcaldesa (de Zamora) y para que (Alfonso Fernández) Mañueco pueda ser el próximo presidente del Gobierno (regional)». «Ése es el objetivo», concluyó.

Como aval destacó la forma de gobernar del PP, que incluso «en las circunstancias más difíciles» como en crisis económica supone hacer las cosas «razonablemente bien». En clave autonómica comentó que el PP es un partido «muy pegado a la realidad de Castilla y León», que ha tenido la confianza de una mayoría de ciudadanos desde hace muchos años. Por ello, garantizó que su partido trabajará «intensamente» y lo hará «desde la moderación, la solvencia, la sensatez y el sentido común» con el fin de ganarse la confianza de los castellano y leoneses.

Durante su paseo por la calle Santa Clara, Rajoy tuvo oportunidad de interesarse por los productos de un expositor de comercio justo o conocer las reivindicaciones de un grupo de jóvenes contra el cambio climático, además conversar con ciudadanos y atender las peticiones de fotos.

Rajoy estuvo acompañado, entre otros cargos populares de Zamora, por el que fue su mano derecha en el partido en su última etapa, el excoordinador general y senador electo Fernando Martínez-Maillo. El exdirigente popular zamorano declaró que el PP «es mucho más que Génova» ya que tiene una gran estructura territorial y una trayectoria de muchísimos años. Del mismo modo, sostuvo que su formación es «de centro» y siempre ha liderado el centro-derecha español. Por ello, aclaró que «no tiene casi nada que ver con Vox, por no decir que nada que ver». «No somos ningún invento de hace cuatro días ni ninguna burbuja en el aire que, igual cuando la explotas desaparece», apostilló. Al respecto, pidió a los votantes de Vox que reflexionen sobre una fragmentación del voto que no ha servido para nada más que para que gobierno el PSOE. Algo en lo que «Vox es un magnífico aliado», espetó.