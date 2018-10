Tertulia Cope-ABC Quiñones, ante la imposibilidad de cazar el lobo: «Estamos en peligro de que los ganaderos abandonen el campo» El consejero estudia la posibilidad de aplicar el modelo francés, en el que los propietarios de explotaciones con licencia puedan cazar los cánidos cuando atacan a su ganado

El consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, arranca este final de legislatura con dos «patatas calientes» en su departamento: el proyecto de la mina de uranio de Berkeley en Retortillo (Salamanca) y la imposibilidad de cazar lobos en toda la Comunidad. Dos asuntos instigados por los grupos ecologistas, a los que ayer el consejero criticó al asegurar que «algunos solo quieren la naturaleza sin el hombre». Quiñones quiso dejar claro en la tertulia COPE-ABC que «la Junta no está en contra del lobo», pero «hay que proteger al sector ganadero» y de ahí que se haya fijado en el modelo francés en el que los ganaderos con licencia puedan cazar lobos cuando ataquen a su ganado.

En este sentido, dejó bien claro que con la situación actual «estamos en peligro de que el ganadero abandone sus explotaciones y el medio rural y no lo podemos permitir». Por todo ello, seguirá conociendo las prácticas de otros países, acordes con la normativa europea, «para ver qué medidas se pueden aplicar aquí».

Sobre el proyecto de la mina de uranio de Berkeley, defendió su viabilidad si cumple la norma y recordó que es un «tema pasional» y «no puede ser que cuando una iniciativa empresarial se asoma a Castilla y León no ofrezcamos seriedad». Respecto a su futuro político, no quiso entrar a valorar si le gustaría seguir o no en la gestión pública, aunque reconoció que le gusta su trabajo, pese a los «muchos sinsabores». No obstante, recordó que su profesión es la de juez y si tiene que volver será «agradable».