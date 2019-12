Puente tacha de «error» que León culpe a la Comunidad de su situación El alcalde de Burgos, el socialista Daniel de la Rosa, también rechaza la moción apoyada por el alcalde de León para exigir la autonomía de la Región Leonesa y la califica de «polémica absurda»

I. JIMENO/ P. SEDANO VALLADOLID/BURGOS Actualizado: 30/12/2019 22:35h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ni siquiera en sus propias filas está encontrando apoyo el alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, a sus aspiraciones separatistas para «romper» Castilla y León. Si desde el PSOE a nivel federal y autonómico ya rechazaron el propio viernes la moción aprobada en el Ayuntamiento que encabeza Diez a favor de la Región Leonesa -junto con Salamanca y Zamora, las provincias que siglos atrás integraron el Reino de León, pero en las que tampoco ha encontrado eco seguidista-, quienes también ostentan bastón de mando en otras capitales le han dado la espalda y se desmarcan. Y así lo expresaron ayer tanto el regidor de Valladolid y portavoz de la Ejecutiva federal socialista, Óscar Puente, como el de Burgos, Daniel de la Rosa.

Parco en palabras el propio viernes, pero dejando claro que en el PSOE no compartían la iniciativa, Óscar Puente fue mucho más contundente ayer al mostrar su rechazo a las intenciones de Diez, con quien ha protagonizado más de un encontronazo. No sólo negó que la culpabilidad de Valladolid, de la que defendió su «solidaridad» con el resto del territorio a lo largo de estos casi cuarenta años de andadura autonómica, sino que también descargó al conjunto de Castilla y León. «Atribuyen la responsabilidad a la Comunidad y ahí es donde creo que está el error», afirmó Puente, quien, tras reconocer que la situación de León «es complicada» por su pérdida de población y «economía cada vez más débil», apuntó a los responsables y negó que las razones de carácter económico que alegan sean una justificación.

«Creo que cada uno tiene que empezar a asumir sus responsabilidades», espetó el regidor vallisoletano, quien señaló como «explicaciones racionales» de esta maniobra que en tierras leonesas han llegado a la «conclusión» de que la situación «está muy mal» y como «no se ven capaces de arreglarlo, lo mejor es culpar al de fuera». «Esto es más viejo que el hilo de cobre», apuntó Puente, quien recordó que este tipo de estrategias también las usa el presidente de EEUU, Donald Trump. «Cuando no tienen solución a los problemas de su tierra, de su entorno, pues buscan un culpable fuera que les sirva de justificación para su incapacidad de resolver los problemas».

«Que baje el suflé»

Puente, quien abogó por «dejar que este suflé baje» para hacer un «análisis más sosegado», anunció que ya están recopilando los datos para desmontar los agravios que alegan desde León para pedir esa autonomía. Es más, tras reconocer que puede haber razones históricas y sentimentales para sustentar esa pretensión, expresó que las económicas son insostenibles. «Desde luego, hay muy pocas (razones) o ninguna de carácter económico para tomar ese camino», afirmó.

Además cuestionó que «parece que la iniciativa no se ha meditado lo suficiente», y como prueba, que Salamanca y Zamora, las otras dos provincias que «debían acompañar la aventura» de la Región Leonesa «ya han dicho que no quieren ir en ese barco». «Yo creo que trata de poner la venda sobre la herida sin haber pensado claramente en cuáles son las causas de esa herida», censuró el portavoz de la Ejecutiva federal socialista, quien también, pese a ver «respetable» ese sentimiento leonesista, lo equiparó con quien por la «mañana se levanta con dolor de cabeza». «Otros se levantan sintiéndose de otro sitio».

Fuera de la Constitución

Tampoco cuenta el alcalde de León con el apoyo de su homólogo de Burgos. Daniel de la Rosa tildó de «polémica absurda» la postura del Ayuntamiento de León. Aunque dijo que él no es quien para juzgar porque su función es ser alcalde de Burgos, consideró que es «evidente que no hay un sentimiento de comunidad autónoma en Castilla y León, aunque eso no ha impedido que llevemos décadas de convivencia». En su opinión, en este momento «no es necesaria la confrontación», por lo que insistió en pedir «responsabilidad» y olvidarse de «debates estériles», que no preocupan tanto como el empleo o las inversiones.

Ayer mismo, miembros del Partido Castellano (PCAS) registraron un escrito en la Subdelegación del Gobierno en Burgos dirigido a la ministra de Presidencia en funciones, Carmen Calvo, en el que piden que deje claro a León que la moción aprobada no encaja ni en la Constitución ni en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León.