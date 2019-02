Puente muestra los filtros medidores de contaminación: «Este es el aire que estamos respirando» El alcalde de Valladolid defiende en un vídeo las medidas contra la polución

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha colgado un vídeo en su perfil de Twitter en el que justifica las restricciones de tráfico en el centro de Valladolid por la elevada contaminación. En la grabación, realizada en su despacho, muestra los filtros de las estaciones medidoras que miden las partículas en suspensión: «Esto es lo que estamos respirando», dice, mientras señala un filtro completamente negro 24 horas después de estar en una estación. El primer edil muestra también una cinta que recoge los depóstios de partículas cada hora. «Hay picos auténticamente alarmantes», apunta Puente, quien incide que «ante esta situación el Gobierno municipal de Valladolid no puede mirar hacia otro lado».

«El Ayuntamiento aprobó un protocolo con una serie de actuaciones y va a seguir actuando de manera responsable por la salud de los vecinos. La alternativa es no medir, no informar y no hacer nada. Nosotros medimos e informamos a la población y lo hacemos en beneficio de la salud del conjunto de la población», concluye el vídeo.

Puente responde así a las críticas recibidas estos días anteriores desde la oposición. En este sentido, la candidata del PP al Ayuntamiento de Valladolid, Pilar del Olmo, ha lamentado los perjuicios que está provocando a diferentes colectivos de la ciudad, así como también a los ciudadanos particulares, la restricción al tráfico al centro de la capital vallisoletana para reducir los niveles de contaminación, algo que a juicio de Pilar del Olmo se está llevando a cabo por parte del Consistorio de forma «anárquica y descontrolada».

Del Olmo aseguró que se trata de «un despropósito» que se viene desarrollando a lo largo de toda la legislatura, con cierres de tráfico «sin avisar» y otras veces informando a los ciudadanos pero «sin la debida antelación».

Igualmente, la candidata popular puso en duda que el centro de Valladolid sea el lugar que se encuentra más contaminado «pero sí a lo mejor donde tienen los medidores», dijo.

Las ventas se reducen a la mitad

En la misma línea se ha manifestado el presidente de la Diputación Provincial y presidente del PP de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que ha mostrado su «terrible preocupación» con la situación que atraviesan los comerciantes de la capital, después de que el casco histórico de la ciudad afronte su cuarto día con las restricciones de tráfico por la contaminación atmosférica. No en vano, los empresarios, comerciantes y hosteleros cifraron que las ventas en su negocio han caído a la mitad con las medidas adoptadas por el Ayuntamiento.

Continúan los cortes

El Ayuntamiento de Valladolid mantendrá el corte de tráfico en la jornada de este miércoles, debido a que se mantienen altos los niveles de contaminación por partículas en suspensión. El corte, que ya se ha producido en las jornadas del domingo, lunes y martes, se efectuará entre las 8.00 y las 22.00 horas, por lo que será la cuarta jornada consecutiva con esta restricción.

Los niveles de las partículas en suspensión siguen por encima de los niveles medios que marcan la declaración de la sitaución 2 de aviso, según establece el Plan de Acción contra la Contaminación Atmosférica.