Puente dice que Valladolid no es «Fachadolid» porque ha tenido «alcaldes socialistas» Rechaza que se mezcle «la política» con la decisión de impedir a futbolistas que jueguen con la selección catalana

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha atribuido «al desconocimiento» el uso del calificativo de «Fachadolid», pues ha recordado que la ciudad ha tenido «cuatro alcaldes socialistas» en democracia y que actualmente está «en la vanguardia de muchas cosas» y ha defendido la decisión del Real Valladolid de impedir a dos jugadores acudir a la convocatoria de la Selección Catalana de Fútbol ya que en las próximas semanas se juega la permanencia en Primera División, informa Ep.

En declaraciones a los medios de comunicación, Óscar Puente se ha pronunciado sobre la decisión del club de fútbol y sobre las críticas determinados sectores que convirtieron el término «Fachadolid» en uno de los más utilizados este martes en la red social Twitter.

Para Óscar Puente la utilización del término «Fachadolid» «sólo puede ser fruto del desconocimiento, por decirlo suavemente», pues ha recordado que Valladolid ha tenido cuatro alcaldes en las distintas etapas democráticas, con dos en la época de la II República y otros dos en la actual etapa.

A ello ha sumado que actualmente tiene un Gobierno municipal de izquierdas de coalición y es «una ciudad que está a la vanguardia de muchas cosas en España», de lo que ha puesto como ejemplo el último episodio de contaminación, en el que «fue uno de los gobiernos que actuó de una manera mucho más decidida».

A ello ha sumado el carácter «abierto, moderno y progresista» que considera que tiene Valladolid, por lo que ha definido como «absurdos» los calificativos. Además, ha apuntado que el Rayo Vallecano, el Villarreal y el Watford de la Premier League inglesa han hecho «lo mismo» que el Real Valladolid y no han autorizado a varios jugadores a acudir a la convocatoria de la selección catalana para un partido amistoso que disputará el próximo lunes contra la venezolana.

«Meter la política en este tipo de decisiones no tiene ningún sentido, porque lo que hacen los clubes, empezando por el Real Valladolid, proteger sus intereses», ha concluido Puente.

El alcalde socialista ha reflexionado que se trata de «un amistoso sin ningún tipo de valor competitivo», por lo que ha lamentado que haya personas que no entiendan que un club se niegue a ceder a sus jugadores «y exponerles a una lesión» cuando «dentro de unos días juega tres partidos en los que se va a jugar el ser o no ser, el estar o no en Primera División después de tantos años peleando por ello».

Puente ha recalcado que lo que puede hacer es respaldar la decisión del Real Valladolid y, de hecho, ha considerado que es «la única que cabía».