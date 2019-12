Puente: «La derecha se encuentra en una especie de Santísima Trinidad del absurdo» El portavoz de la Ejecutiva federal del PSOE confía en que la situación de «provisionalidad» del Ejecutivo se solucione «cuanto antes»

El alcalde de Valladolid y miembro de la Ejecutiva del PSOE, Óscar Puente, ha defendido este lunes el posible acuerdo de Gobierno alcanzado con Unidas Podemos y también con ERC como «la única alternativa posible» y negó que hubiera alguna posibilidad de llegar a un acuerdo con los partidos de la derecha, porque se encuentra instalada en «una especie de santísima Trinidad del absurdo».

Puente lamentó que la derecha no quiera que el PSOE gobierne con los nacionalistas, pero tampoco quieren respaldar al Gobierno ni terceras elecciones. «O sí, no lo sé», puntualizó ante los medios de comunicación. «La única alternativa real de Gobierno es en la que está trabajando el PSOE», que confió en que «pronto» dé resultados y España cuente con un Gobierno que no esté en funciones.

Igualmente, esperó que próximamente el Gobierno «progresista» trabaje para «corregir» las desigualdades en España y dé a los ayuntamientos «las soluciones que estamos esperando desde hace mucho tiempo» y en las que no se ha podido trabajar por la situación de «provisionalidad» del Ejecutivo. «Creo que es bueno para España que haya un Gobierno cuanto antes», sentenció.