Puente defiende que la moción de censura era «necesaria» y tendrá «pasos hacia delante» El alcalde de Valladolid afirma que el futuro de Luis Tudanca no dependía de su resultado y subraya que hay un Gobierno que no resuelve «ni un problema»

La moción de censura era «necesaria», ha asegurado hoy el alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, para que el PSOE de Castilla y León, como ganador «claro» de las últimas elecciones, presentará su iniciativa. Además, el regidor ha considerado que el hecho de que no haya prosperado no quiere decir que «no produzca pasos hacia adelante que en el futuro se consolidarán».

En declaraciones a RNE Castilla y León recogidas por Ical, Puente, miembro de la ejecutiva federal del PSOE, ha rechazado el análisis que se hace después de que las Cortes tumbaran la moción de censura presentada por el Grupo Socialista, como mayoritario en la Cámara, y ha argumentado que «lo importante era dejar claro» la existencia de un «Gobierno achicharrado del que los ciudadanos están hartos».

«Era imprescindible y necesario poner una alternativa encima de la mesa, que no haya prosperado no quiere decir que no haya producido pasos hacia delante que en el futuro se consolidarán», ha argumentado el regidor, que se ha referido así a las elecciones de 2023 para que se produzca el cambio, sobre el que ha recordado que «algunos prometieron, pero no han cumplido».

«Sacar pecho o volver a Madrid»

Puente ha respondido con un «por supuesto» a la pregunta de si después del resultado de la moción de censura hay unidad entorno al secretario general, y ha añadido que el futuro de Luis Tudanca «no dependía de ello, a la vez que se ha mostrado «sorprendido por la euforia» de PP y Cs. Es más, ha subrayado que «muy claro no lo debían tener» cuando el viernes hubo «una deserción y alguna más que se lo pensó y resistió».

En tal sentido, ha manifestado que el presidente del PP, Pablo Casado, estaba a 50 kilómetros de Valladolid a la espera de sí se acercaba «para sacar pecho» o bien se «daba la vuelta con el coche para irse a Madrid» en caso de que la moción triunfara. «Muy claro no lo debían tener», ha recalcado.

Para el alcalde de Valladolid, «lo menos importante» es que PP y Cs hayan perdido la mayoría, sino que haya un Gobierno cuyos miembros «no se soportan», que fue «alumbrado con fórceps y no ha funcionado». «El vicepresidente tensiona la vida política y social», ha argumentado, como ha indicado que dicen consejeros en privado.