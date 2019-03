Los pueblos toman las riendas para luchar contra la despoblación Habitantes del mundo rural crean plataformas e «inventan» proyectos a través de grupos locales para impulsar la llegada de pobladores

Miles de personas participarán hoy en Madrid en la manifestación convocada por las plataformas «Teruel Existe y «Soria ¡Ya!» bajo el lema «La revuelta de la España vaciada». El motivo no es otro que el hartazgo ante años de abandono de las administraciones que no han sabido frenar la pérdida continua de población hasta llegar a un punto que, para muchos, amenaza con ser de no retorno. Los convocantes están seguros del éxito de una movilización a la que se han sumado 85 plataformas sociales, además de partidos políticos, organizaciones agrarias e, incluso, empresas. Sólo de Soria partirán más de 70 autobuses, a los que se sumarán los procedentes del resto de provincias de Castilla y León, además de los vehículos privados. Se prevé que la manifestación supere los 100.000 participantes.

«Teruel existe» y «Soria ¡Ya!» fueron de las primeras asociaciones en advertir del drama de muchos municipios abocados a su desaparición por la pérdida de habitantes. Ya no son los únicos. A ellas se han sumados otras iniciativas como Zamora Diez, la Plataforma contra la Despoblación de Burgos o la de Ávila. Todas ellas se movilizan con un mismo fin: mantener a los habitantes en los pueblos y conseguir nuevos pobladores. Son los mismos objetivos que animan a los Grupos de Acción Local (GAL) y los Centros de Desarrollo Rural (agrupados en Coceder) que desde hace años trabajan en el mundo rural con proyectos de desarrollo, pero que también se han visto obligados a focalizar sus acciones en la lucha contra la despoblación, poniendo en marcha actuaciones que, entre otras cosas, faciliten la llegada de vecinos y vendan las bondades de vivir en el mundo rural

Es, en definitiva, la sociedad civil, la de los pueblos de Castilla y León, la que ha decidido ponerse manos a la obra ante la falta de proyectos concretos por parte de las administraciones que, según denuncian, no acaban de diseñar una estrategia que siguen fiando a largo plazo. Y, mientras tanto, los pueblos de Castilla y León y de toda España se vacían y se quedan sin tiempo.