Un pueblo de Palencia busca a su particular «Robin Hood» Vecinos de la localidad de Villarramiel reciben desde hace una semana en sus buzones por sorpresa y sin remitente billetes de 50 euros

Desde hace una semana los vecinos de la localidad palentina de Villarramiel no salen de su asombro. Un particular «Robin Hood» desconocido está distribuyendo dinero en sobres de color sepia que deposita en los buzones de la casa del municipio -y en algunos casos hasta en los cestos de las bicicletas-. El curioso suceso ocurre desde el pasado Miércoles de Ceniza, confirman a este periódico fuentes del Ayuntamiento palentino, a donde han acudido muchos de los afectados que recibieron esta «generosa» misiva, un poco «intranquilos» por lo que está ocurriendo.

50 euros de curso legal -hay quienes han acudido al Banco a comprobarlo- y en algunos casos 70 es la generosa aportación del remitente o remitentes desconocidos. Desde el Consistorio se está recomendado a los vecinos que reciban esta «propina» no gastarla hasta que se sepa su origen. De hecho, algún afectado ya ha anunciado que donará el dinero a la iglesia parroquial.

En un principio fueron 14 vecinos los que recibieron el sobre en sus buzones, todos anónimos, aunque según detallan desde el Ayuntamiento, ayer aparecieron los dos primeros sobres con remite. De hecho, en algunos de ellos están apareciendo mensajes como «para la princesa de la casa» u otras notas con corazones. En el consistorio, al igual que en el resto del pueblo no salen de su perplejidad. No tienen ninguna sospecha de dónde procede el generoso legado, aunque la alcaldesa del municipio, Nuria Simón, tiene intención de acudir a la Guardia Civil para averiguar cuál sería la actuación correcta en estos casos, con el fin de hacer recomendaciones a sus vecinos. Lo cierto, destacan desde el Ayuntamiento, quien lo está haciendo no está incurriendo en ningún tipo de delito.

Al margen de como se resuelva tan peculiar misterio, por el momento es prácticamente el único tema de conversación de este pequeño municipio de la Tierra de Campos de apenas 900 habitantes ubicado a poco más de 30 kilómetros de la capital palentina. «No podemos decir si los vecinos son beneficiarios o afectados, no sabemos con qué intenciones se hace y, la gente a veces está desconfiando», destacó la regidora a Ical, que también bromeó afirmando que estos hechos anecdóticos están contribuyendo a que la localidad alcance fama nacional e internacional, no sólo por su cecina, sino porque “ahora también nos dejan 50 euros en los buzones”, concluyó Nuria Simón.