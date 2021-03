«El PSOE ni se ha sentado con la UPL para explicarnos su programa» Luis Mariano Santos insiste en que no ha decidido su voto

J. M. A. Valladolid Actualizado: 21/03/2021 11:37h

Molesto porque se dé por hecho -también entre algunos socialistas- que votará mañana a favor de la moción de censura presentada por el PSOE, el leonesista Luis Mariano Santos insistía ayer en ABC que su formación no ha tomado una decisión definitiva y que se pronunciarán en función del contenido de las intervenciones que realicen tanto la procuradora que presente la iniciativa -finalmente será Ana Sánchez- como la posterior de Luis Tudanca -serán replicados por Igea y Mañueco- aunque admitió «que tenemos más o menos una idea de qué hacer».

El integrante de la UPL detalló que tras una llamada «de cinco minutos» hace ya diez días, el secretario regional del PSOE «ni nos ha vuelto a llamar ni se ha sentado con nosotros a explicarnos su programa como me dijo que iba a hacer». Santos no lo dice como un reproche porque sabe que «no somos ni para el PP ni para el PSCL un socio agradable y fácil porque defendemos lo que defendemos -la autonomía leonesa- y ellos lo saben», por lo que cree que no tienen mucho interés en intentar convencerles o no disponen de las herramientas para hacerlo.

Sobre una posible conversación este fin de semana a escasas horas de celebrar la moción, fue claro al señalar que «el que quiere artificios de última hora que no nos busque. Nosotros sí somos un partido serio».