El PSOE no pedirá que Cedazo dimita como alcalde de Almazán tras dar positivo por alcohol

El secretario del PSOE de Soria, Luis Rey, consideró ayer que el alcalde de Almazán. Jesús Cedazo, ha asumido «suficientes responsabilidades» en el ámbito político y orgánico tras cometer unos hechos «reprochables» y no se le exigirá, por tanto, que dimita como alcalde de Almazán, ya que el resto de concejales socialista respaldan su gestión y quieren que continúe con la gestión municipal.

A principios de octubre el regidor adnamantino tuvo un accidente de tráfico, en la SO-100 y se cayó por un terraplén de 100 metros de altura. Las pruebas de alcoholemia que le realizaron arrojaron que triplicaba la tasa de alcohol permitida. El regidor comunicó los hechos al PSOE que le abrió un expediente sancionador para investigar los hechos.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Soria le retiró el carné de conducir durante ocho meses y le impuso una multa de 750 euros por conducir ebrio . Tras esto, Jesús Cedazo decidió presentar su baja como afiliado del PSOE, por tanto ya no forma parte de la Ejecutiva provincial, y su renuncia como diputado provincial. Sin embargo, decidió mantener su puesto como alcalde. «Ha asumido suficientes responsabilidades y no le vamos a pedir más porque sus propios compañeros le piden que continúe», destacó.

Asimismo, Luis Rey aseguró que la Ejecutiva provincial del PSOE «acepta su baja» del partido y no puede imponerle sanción alguna , ya que no forma parte de la organización política, y agregó que no pueden obligarle a dimitir como alcalde porque no se contempla, por una sanción de tráfico, en los estatutos del partido.

Jesús Cedazo será sustituido en la Diputación de Soria por el alcalde de Santa María de Huerta, Juan Pascual, y pasará a ser alcalde independiente dentro de un equipo de Gobierno con marca socialista, informa Ical.

Luis Rey aludió a que los estatutos del partido marcan la expulsión inmediata cuando un afiliado es acusado de corrupción, agresión sexual u otros delitos graves, pero en estos casos de infracciones de tráfico deja a las Ejecutivas provinciales margen de maniobra.