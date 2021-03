El PSOE necesitaría que al menos tres procuradores de Cs se saltaran la disciplina de voto Por Ávila y UPL no apoyarán la moción de censura presentada por Luis Tudanca

Se le complica la cuenta a los socialistas para sacar adelante la moción de censura en Castilla y León, después de que el procurador leonesista Luis Mariano Santos se haya desmarcado de la alternativa presentada por Luis Tudanca, al igual que su compañero Pedro Pascual, de Por Ávila, formación que ya ayer había aclarado que se abstendría. En este escenario, el PSOE necesitaría contar con el voto a favor al menos de tres representantes de Ciudadanos que se saltaran la disciplina de voto, siempre y cuando la que hasta el viernes fuera procuradora de Cs, María Montero, le diera su respaldo.

«Desde el respeto no encuentro certidumbre en su propuesta», ha señalado Pascual dirigiéndose a Tudanca. Ahora bien, que ésta no sea «viable» no es tampoco «una carta en blanco» para toda la legislatura, ha advertido a Mañueco el representante de Por Ávila que ha pedido a unos y a otros que «dejen de pelearse por la sillas» y les ha reprochado que «no estáis a lo que tenéis que estar», una frase que con frecuencia ha oído en estos días en la calle, ha apuntado. Así, ha remarcado que pocos vecinos «entienden hoy porque estamos aquí» en quien tiene el «poder» y no en el «Covid».

«¿Debe haber un cambio en el Gobierno de la Junta? Sí. Es necesario, higiénico y justo», pero ¿debe ser alternativa Tudanca? «No podemos ayudarle». «No podemos aupar a alguien que no es receptivo con el mensaje» leonesista, ha asegurado, por su parte, el responsable de la UPL en las Cortes, Luis Mariano Santos, que se aleja del apoyo a los socialistas.