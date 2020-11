El PSCL «rompe» con la Junta y se erige en un Gobierno en la sombra Deja la Mesa de la Sanidad y ve a Mañueco manejado por Igea «políticamente desquiciado»

El PSOE de Castilla y León decidió ayer «romper» con la Junta y «cambiar de rumbo», de forma que abandona lo que hasta ahora ha sido, en palabras de su secretaria de Organización, Ana Sánchez, una «impecable lealtad absoluta» para pasar a tomar «el liderazgo» en las relaciones con la sociedad civil y los colectivos más afectados por la pandemia (sanitarios, empresarios, el sector educativo...), unas funciones que le corresponden al Gobierno regional. ¿Qué ha hecho que la relación entre la Junta y el principal partido de la oposición haya saltado por los aires? Según los socialistas, una «manifiesta ineficacia», la «deslealtad», una serie de «incumplimientos inadmisibles» y un «impresentable comportamiento» de su presidente y vicepresidente, enumeró en su lista de calificativos la representante del PSOE, que llegó incluso a asegurar que el jefe del Ejecutivo regional, Alfonso Fernández Mañueco, está «manejado» por un Francisco Igea «desquiciado políticamente».

«Se nos ha terminado la paciencia», aseguró Sánchez, para justificar la nueva postura del PSOE. Y es que, según explicó, la Junta se lo ha puesto «muy difícil» con «decisiones unilaterales», sin «dar cuenta» ni «consultarlas» con el líder de la oposición. La consecuencia más inmediata de la ruptura es que los socialistas no se sentarán hoy en la reunión la mesa que debate sobre la mejora del modelo sanitario autonómico. De hecho, la responsable de Organización ve lejano el llegar a consensos a corto plazo. «No parece que vayamos a tener negociaciones que lleguen a buen puerto cuando Mañueco e Igea estén al frente», llegó a afirmar, alejando así la posibilidad de llegar a otros acuerdos como el ofrecido por la Junta a los grupos para consensuar las cuentas para el año 2021.

«Hemos apoyado las restricciones que luchaban contra la pandemia, aunque se adoptaban sin consultar. pero no lo podemos seguir manteniendo si no hay ayudas para los sectores afectados encima de la mesa», manifestó Ana Sánchez, para quien la sociedad de Castilla y León «no puede seguir esperando a una propaganda de la Junta» que no se convierte en ayudas «cuando sí hay dinero, más de 230 millones aportados por el Gobierno central».

Junto a la número 3 del Partido Socialista en Castilla y León, compareció el responsable del área sanitaria en las Cortes, Diego Moreno, que ahondó en las razones que llevan al PSOE a abandonar el órgano en el que se debate la reforma de la sanidad regional. «Mientras nos entretienen en la Mesa, aplican su modelo por la puerta de atrás», remarcó, al tiempo que subrayó que sus visiones son opuestas.

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, se pronunció en Twitter sobre la postura socialista y criticó su «estrategia de enfrentamiento». Además, aseguró que la salida del PSCL de la Mesa de la Sanidad era algo previsible por su «falta de propuestas y su actitud».