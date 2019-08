El PSCL compara a la Junta con los «separatistas» catalanes por Garoña Adelanta una denuncia contra «los golpistas fiscales» por «prevaricación y perjuicio patrimonial»

«La forma de actuación de la Junta de Castilla y León con la implantación del impuesto a la central nuclear de Garoña es exactamente igual que la de los separatistas en el procés catalán», aseguró ayer el coordinador de Hacienda del PSCL, José Francisco Martín. Su indignación tiene un origen. Según Martín, la Junta había pedido -sin éxito- a Pedro Sánchez que no presentara un recurso contra un tributo que el socialista considera «inconstitucional» porque ya se gravaba anteriormente de forma estatal. Un ruego que comparó con el solicitado por el gobierno separatista de Cataluña, que pidió la libertad de los políticos presos. «Si para el ‘bifachito’ los separatistas son golpistas, tendrán que reconocer ahora que ellos son unos golpistas fiscales», explicó. Tras conocer las acusaciones de Martín, el portavoz y vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, le respondió en Twitter: «Luego se preguntan que por qué no los apoyamos» en referencia al acuerdo alcanzado con el PP y no con el PSOE para conformar el Gobierno regional.

El gravamen sobre el almacenamiento temporal de residuos radiactivos es «ilegal» para el PSOE porque ya hay una «tasa estatal equivalente», que también afecta a la producción de combustible nuclear. Por este motivo, el socialista avisó de sus intenciones: «Vamos a denunciarlos por prevaricación y por perjuicio patrimonial porque habrá que devolver con intereses lo ingresado». Hasta ahora, la Junta se ha embolsado 4,8 millones de Nuclenor, propietaria de una planta que paró su producción en 2012 antes de que se ordenara su cierre definitivo, y que también tiene recurrido el tributo.

Más insultos

«Los gastos por los intereses van a salir del bolsillo de Igea y de Carriedo. Los vamos a sacar de la piel de alguno», amenazó así Martín al también consejero de Transparencia y al consejero de Economía y Hacienda, respectivamente. Según el PSCL, el anterior Ejecutivo autonómico conocía que el impuesto de Garoña era «insconstitucional». «Se lo dijo el Gobierno, la Asesoría Jurídicia General de la Junta y el Consejo Consultivo y aun así, tiraron para adelante», explicó. La idea del impuesto la propuso el que fuera director general de Tributos y Financiación Autonómica, José Agustín Manzano, para «poder decir antes de las elecciones que su partido crujía a las eléctricas». El procurador socialista no dudó en descalificó y lo tachó de «lumbreras» e «imbécil» por plantear, en un primer momento, gravar la no actividad de la central nuclear -cuando no funcionaba- y apostar finalmente por fijar un impuesto sobre los residuos. «Era muy ignorante y no sabía que eso ya estaba gravado por el Estado», declarara con sarcasmo.

También tuvo tiempo para referirse a Francisco Igea o el «regenerador de playa», como él mismo lo definió. «Ahora dice que Pedro Sánchez va en contra de Castilla y León y a favor de las eléctricas, pero cuando se tramitó el impuesto Ciudadanos votó en contra. Un cambio de opinión más», recordó. El Grupo Socialista fue el «único» que buscó el «cierre de la central nuclear de Garoña» y el que «quería establecer un impuesto mientras siguiera abierta para poder sacar rentabilidad de un negocio en el que solo se hacen ricas las eléctricas», apuntó.

Martín aprovechó ayer su intervención para relacionar la renuncia de José María Crespo a la Dirección General de Atención a la Ciudadanía y Calidad de los Servicios con la «manipulación» de la instrucción que en su día llevó sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid. «Las razones que ha dado sobre la renuncia son excusas y demasiado pueriles. No nos las creemos, cachondo», sentenció. Para concluir, pidió al vicepresidente «que aproveche y nombre en su Consejería a una mujer para que haya al menos una entre tanta testosterona».