La procesión va por dentro La proximidad de las elecciones municipales se dejó notar ayer en la procesión de la Virgen de San Lorenzo en Valladolid, donde los políticos ya empezaron a marcar distancias

MONTSE SERRADOR

Lo que no había sucedido en quince años de procesión de la Virgen de san Lorenzo, Patrona de Valladolid, ocurrió ayer y se escribió en clave preelectoral: un rifirrafe entre Ayuntamiento y Cofradía organizadora por la configuración de la planta del desfile. La polémica empezó a vislumbrarse durante la semana de fiestas cuando el entorno del alcalde, el socialista Óscar Puente, pidió a la Hermandad que modificase los criterios de colocación de las autoridades presentes en el popular desfile.

De este modo, y según explicaron a ABC fuentes próximas a la Cofradía, el equipo de Gobierno habría pedido que el alcalde fuera colocado, en la planta de procesión, «aislado» del resto de representantes políticos y escoltado por dos maceros. Tradicionalmente, el edil compartía espacio con el presidente de la Diputación, Jesús Julio Carnero (del Partido Popular) y, cerca, el resto de concejales asistentes. Como es sabido, es habitual la presencia en este acto de los concejales del PP y Ciudadanos y bastantes de los de PSOE, no así los de Valladolid Toma la Palabra (Izquierda Unida), socios de Gobierno de Puente, y Sí se Puede (Podemos), que apoyaron la investidura.

Ayer, además, se sumaba una nueva complicación: hace pocos meses, la Cofradía nombró Caballeros de la Virgen al actual alcalde y a sus dos predecesores, es decir, Javier León de la Riva, presente en la procesión, y Tomás Rodríguez Bolaños (PSOE), que declinó la invitación.

Así las cosas, la configuración final de la presencia política arrojaba el siguiente balance: el delegado territorial de la Junta en Valladolid, Pablo Trillo (PP), colocado junto a las autoridades policiales y militares; los concejales de PP y PSOE, separados; otro grupo formado por los portavoces de PP, PSOE y Ciudadanos; el presidente de la Diputación, arropado por el hermano mayor de la Cofradía, Leopoldo Adiego; el ex alcalde, León de la Riva, escoltado por la Intendente de la Policía Municipal, Julia González Calleja, y el veterano Mayordomo del Paso Ildefonso Sánchez Ferrero; y, a partir de aquí, un incómodo espacio en blanco, hasta el lugar del alcalde y los mencionados maceros. Todos ellos, delante de la Virgen. Detrás, ajeno a esta polémica, el cardenal arzobispo, Ricardo Blázquez; el vicario del Opus Dei, Ignacio Aparisi, y el párroco de San Lorenzo, Jesús Álvaro Sancho, junto con otros sacerdotes.

Espacios en blanco

Semejante organización y, sobre todo, los espacios en blanco dando a entender que los grupos no estaban por la labor de mezclarse, no pasó inadvertido para muchos fieles en una ciudad como Valladolid donde se cuida mucho la formación de la planta de las procesiones. Las mismas fuentes insistieron ayer en explicar que los organizadores de la procesión intentaron varias veces que los «bloques» se reagruparan, algo que no se consiguió, ni siquiera cuando el paso de la Alcaldesa Perpetua entraba en la Catedral.

Fue precisamente el espacio entre Puente y De la Riva el objeto de chascarrillos entre el numeroso público que abarrotaba las calles céntricas de Valladolid, una ciudad ajena, en principio, a la polémica de los días precedentes pero que vio en primera fila el resultado final.

Pese a ello, la procesión transcurrió, como en los últimos años, en medio de la expectación de los vallisoletanos, que no ahorraron piropos y «vivas» a su Patrona, tanto a la ida como en la procesión de regreso al templo, que sólo se vio interrumpida por un breva chaparrón que descargó a la altura de la plaza Mayor, una vez superado el tradicional acto de pisar la impresionante alfombra de flores, uno de los hitos de la celebración del 8 de septiembre.