Primeras grietas en la unidad de acción política para salvar Vestas La actuación ministerial aleja el consens0 entre populares y socialistas

MONTSE SERRADOR

VALLADOLID Actualizado: 22/09/2018 12:43h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La unidad institucional para la defensa de Vestas, entre la Junta y los dos ministerios implicados, y también la política está empezando a desquebrajarse, a tenor de las manifestaciones que unos y otros han hecho en las últimas jornadas. Ayer, en las Cortes de Castilla y León, tras la reunión de la Junta de Portavoces, PP y PSOE protagonizaron el primer rifirrafe con la defensa de la plaza de Villadangos del Páramo como argumento.

El portavoz socialista fue el primero en lanzarse para recomendar a la portavoz de la Junta, Milagros Marcos que «aprenda a leer y si no, le mando un cuadernillo de Rubio». Pretendía así negar que, como aseguró Marcos, él creyese que Teresa Ribero, era la peor ministra de Energía que había tenido España. «Dije que esperaba que no se convirtiera en una mala ministra», aseguró, tras lo cual intentó reconducir la situación para apuntar que «la posición de unanimidad y de lealtad institucional es lo mejor que podemos aportar, pero jugar a la rivalidad y poner zancadillas no ayuda nada».

Tudanca reconoció después que hasta ahora no ha habido acuerdo con la empresa para dar una salida a Vestas -el Ministerio habló de preacuerdo- y matizó que «sin un acuerdo unánime no debe firmarse», pero advirtió de que «si la Junta juega a echar el muerto del cierre al Gobierno de España, ésto va a acabar mal».

«Que se eleven»

El portavoz del PP, Raúl de la Hoz, tampoco se quedó corto en sus ataques y se arrancó pudiendo a los socialistas «que se eleven y dejen de buscar rentabilidad política». «Por favor, elévense, busquen la unidad, dejen de buscar ventajas políticas», insistió De la Hoz, recordando la «torpeza» del Ministerio al anunciar un acuerdo con la multinacional danesa para el futuro de Vestas que sindicatos y Junta negaron. «Dejen de hacer seguidismo político y de intentar tapar la mierda del Gobierno de Sánchez y pónganse del lado de los intereses de la Comunidad», espetó el portavoz popular a los socialistas, al tiempo que se preguntó si es «tan difícil ser fieles y leales ante un problema tan grave como Vestas».

Las discrepancias entre los dos partidos mayoritarios se pusieron aún más de manifiesto con la minería y las acusaciones mutuas de falta de previsión, asunto con el que Raúl de la Hoz criticó que PSOE, Ciudadanos y Podemos votaran en contra en el Congreso de la iniciativa popular que intentaba evitar el cierre de las térmicas. «Y lo remata la ministra hace dos días diciendo que ‘no hay nada que hacer con el carbón’», apostilló Raúl de la Hoz. Recordó, además, que «quienes pedían su continuidad (por el PSOE) hoy cargan contra el PP por no haber previsto lo que iba a suceder». También el líder del PSOE en la Comunidad se defendió y atacó en esta línea dejando claro que «que no ha habido alternativa hasta hoy es una evidencia que nadie puede negar y sólo hay que ir a Villablino, Fabero o Ponferrada para comprobarlo». «No se puede responsabilizar de lo que sucede con la minería a la nueva ministra; su actuación de tres meses no tiene la culpa de cómo está», señaló Tudanca y recordó que cuando llegó Rajoy al Gobierno había 5.000 mineros y en la actualidad quedan poco más de 300. «La transición llega tarde», reconoció. En cualquier caso, anunció que el PSOE de Castilla y León «va a ser igual de reivindicativo y vamos a estar con las comarcas mineras antes que con cualquier gobierno» y reclamará los recursos necesarios para llevar a cabo «una transición justa».

Mientras, para el portavoz de Ciudadanos, Luis Fuentes, el problema se produce porque tanto PP como PSOE «han mentido» a los habitantes de las cuencas al decir que el carbón tenía futuro, pero no se han llegado a poner medidas para que los 20.000 millones de ayudas sirvieran para otro modelo económico.