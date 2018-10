Política El PP se ve obligado a retirar las candidaturas al Consejo Consultivo y Cuentas ante la falta de acuerdo El Grupo Socialista había manifestado su oposición a la candidatura de José Manuel Fernández Santiago como presidente del Consultivo

El Grupo Popular se ha visto obligado a retirar del orden del día del pleno de est miércoles la elección de los consejeros para renovar el Consejo Consultivo y el Consejo de Cuentas ante la falta de acuerdo con la oposición, en especial con el mayoritario socialista, que expresó su oposición a la candidatura de José Manuel Fernández Santiago.

La Mesa de las Cortes conoció esta mañana el escrito del Grupo Popular en el que pidió la retirada de ambos puntos del orden del día del pleno de hoy, de manera que sólo se mantiene la elección del nuevo Procurador del Común, Tomás Quintana.

En funciones ambas instituciones desde el pasado mes de marzo, la pasada semana los grupos del PP y PSOE presentaron sus candidatos para renovar ambos órganos. El Grupo Popular se decantó por el procurador José Manuel Fernández Santiago y por María del Valle Ares González al Consultivo y por Mario Amilivia y Miguel Ángel Jiménez en Cuentas.

Por su parte, el Grupo Socialista presentó las candidaturas actuales de Francisco Ramos en el Consultivo y Emilio Melero en Cuentas, pero rechazó dar su apoyo a José Manuel Fernández Santiago. El PP realizó una llamada a cumplir la palabra y el PSOE afirmó que su palabra es no dar su apoyo a ningún consejero con «mácula».

De esta manera, el Consultivo y el Consejo de Cuentas no se renuevan hoy ya que se necesitan tres quintas partes de los votos (50) o mayoría absoluta en segunda vuelta (43) que no tiene el PP, dado que la oposición no respalda la propuesta presentada.