El PP cree que el impuesto de las hipotecas debe desaparecer «Este es un buen momento para afrontar una reforma para no establecer que el impuesto lo pague el banco o el cliente», señala el popular Raúl de la Hoz

ABC

Burgos Actualizado: 08/11/2018 10:04h

El portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, Raúl de la Hoz, señaló ayer en Burgos en referencia al impuesto de las hipotecas, que «lo lógico sería que no lo pague nadie», y que esto serviría para «garantizar que no sea el cliente el que de una manera u otra termine pagando el impuesto». De la Hoz, explicó que «la mayor garantía que puede tener el cliente» es que «no pague el impuesto directo», es decir, «que no exista», matizó el portavoz. «Y esto es lo que desde el Grupo Popular de Castilla y León planteamos», aseguró.

Asimismo, aseveró que «el debate se puede afrontar desde el punto de vista legislativo», y que «este es un buen momento para afrontar una reforma para no establecer que el impuesto lo pague el banco o el cliente».