Casado, sobre el repunte de casos de hoy en Castilla y León: «No me gusta nada» La Comunidad supera la barrera de los 300 nuevos positivos y anota otros dos fallecidos en hospitales

Castilla y León suma 306 nuevos casos confirmados de Covid19, 63 más que en la jornada anterior, lo que sitúa la cifra global hasta la fecha en 232.717, al tiempo que registra dos nuevas víctimas mortales en hospitales, así como un total de 29.859 altas médicas, de ellas 33 nuevas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.

Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 312 -uno menos que en la jornada anterior- y los casos positivos a ellos vinculados, 1.779 -21 más-.

Por provincias, Burgos y León son la que más positivos han notificado en esta jornada, con 70 nuevos casos en ambos casos para sumar 35.988 y 40.489, respectivamente.

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico Covid, la cifra total es de 5.741, dos más, ocurridos en las provincias de Burgos y Segovia.

En el caso de las altas hospitalarias, estas suman un total de 29.859, de las que se han computado 7.277 en Valladolid; 5.159 en León; en Salamanca, 4.100; en Burgos, 4.131; en Palencia, 2.252; en Zamora, 1.949; en Segovia, 1.911; en Ávila, 1.766, y en Soria, 1.314.

Al repunte de positivos este miércoles se ha referido la consejera de Sanidad, Verónica Casado: «A mí particularmente no me gusta nada», ha señalado al ser preguntada por si su departamento es partidario de una relajación de las medidas, tal y como se prevé que se apruebe en el Consejo de Gobierno de mañana jueves. Verónica Casado ha recordado que aunque la situación epidemiológica ha cambiado» por el porcentaje de población vacunada, aún no se ha podido medir el impacto del decaimiento del estado de alarma.