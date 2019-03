Política del avestruz

Actualizado: 13/03/2019 08:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No puede dar por zanjado Ciudadanos lo sucedido en el proceso de primarias en Castilla y León. No puede el partido que se envuelve en la bandera de la regeneración y la transparencia pasar de largo lo ocurrido, que en una votación trascendental había 82 votos falsos para la candidatura que auspiciaba el aparato y además exhibir como mecanismo de control que el «error humano» se ha detectado, porque no lo detectó el aparato y se corrigió gracias a que fue denunciado por el candidato perdedor, aquel con el que ahora todos cierran filas en un desesperado intento de que pase la tormenta desatada en el seno del partido.

Para muchos lo que ha ocurrido en las primarias de Castilla y León es la mayor crisis que ha vivido Cs y consideran que desde dentro se ha hecho un grave daño a la organización por querer imponer una candidata, Silvia Clemente, con marcada linea de pertenencia y activismo en el PP, partido al que le debe todo lo que ha sido y del que salió dando un portazo por diferencias con el candidato Fernández Mañueco. Francisco Igea abandonó su sitio de confort en el Congreso para enfrentarse al aparato y defender sus convicciones y muchos militantes le han seguido hasta darle la victoria, a pesar de que desde Madrid se empeñaron en que no la lograra, hasta el punto de afirmar que si Clemente era tránsfuga, él también porque antes estuvo en UPyD.

No parece lógico que con la salida del mullidor de la operación de Clementre, Pablo Yañez, se dé por zanjado el asunto. Hay responsabilidades más arriba. Querer pasar página, decir que todo ha sido un error humano o encogerse de hombros ante un caso tan grave de posible manipulación es ponerse una venda y comprobar que hay quienes hacen de la nueva política el ejercicio de las peores mañas.