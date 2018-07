La Policía Nacional alerta sobre la proliferación de timos y engaños a mayores en Soria Las acciones delictivas se producen tanto en calles como domicilios, aprovechando que la mayoría de víctimas son de edad avanzada, confiadas y más vulnerables

La Comisaria de Policía Nacional de Soria apeló hoy a la prevención de diversas actividades delictivas cuyas víctimas son un colectivo especialmente vulnerable como los mayores, aprovechando que en el periodo estival se aprecia un claro incremento de población en la ciudad. Las principales amenazas están relacionadas por engaños o timos y pequeños hurtos, según explicaron fuentes policiales.

En este sentido, añadieron que las acciones delictivas se producen tanto en las calles como en los domicilios, aprovechando que la mayoría de estas víctimas son de edad avanzada, más confiadas y más vulnerables a este tipo de hechos. En este sentido se resaltó el famoso «hurto amoroso» donde varias personas se acercan a mayores en actitud cariñosa y «tras alguna bonita palabra y gestos de cariño», los delicuentes aprovechan para sustraerles anillos, collares o relojes que llevan puestos.

En segundo lugar, la Policía Nacional señala que hay que prevenir las sustracciones realizadas por personas que se hacen pasar por técnicos de diversos servicios como telefonía, luz o gas y por personal de alguna administración pública, que con la excusa de realizar alguna inspección en su domicilio aprovechan para sustraer dinero, joyas o cualquier objeto de valor.

En este sentido, recordó que en los últimos días se han denunciado en la Comisaría dos Soria hechos de similares características donde dos personas mayores han sido víctimas de sendos delitos de hurtos en sus domicilios. Al parecer, dos varones jóvenes se presentaban en el domicilio de la víctima haciéndose pasar por técnicos de una compañía eléctrica con la intención de revisar las instalaciones. Mientras uno de ellos entretenía a la víctima con cualquier escusa, el otro, rápidamente accedía a habitaciones de la casa haciendo como que revisa las instalaciones, y sustrayendo dinero y joyas.

Por ello, la Policía Nacional recomendó que no se admitan revisiones que no sean habituales de servicios técnicos (luz, gas, telefonía) y con los que no se han concertado visitas previamente; que se rechace a personas excesivamente amables que se fijan en las joyas; o quienes ofrezcan dinero fácil o algún boleto de lotería premiado. Por ello, ante la menor sospecha, se recomienda llamar inmediatamente al teléfono de emergencias policiales 091 y se les atenderá y prestará ayuda a las víctimas donde se encuentren.

La Dirección General de la Policía cuenta además con un plan preventivo denominado Plan Mayor-Seguridad cuya prioridad es informar mediante charlas a las distintas asociaciones, centros de día o residencias de ancianos, sobre los hechos delictivos que habitualmente afectan a nuestros mayores, dándoles unos consejos de seguridad que les ayude a evitar estos hechos.