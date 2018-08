Dos picaduras iguales con diferencias Haberla recibido en el entorno natural y la edad, similitudes entre los dos muertos por fiebre Crime-Congo

Recibieron la picadura en el entorno natural mientras estaban en el campo. Es una de las características que guardan en común las dos víctimas mortales que hasta ahora se ha cobrado en España la fiebre Crimea Congo. También, su «edad avanzada», pues el último fallecido (este 8 de agosto) tenía 74 años y el primer muerto por esta causa que se conoce en el país (el 25 de agosto de 2016), 62. Ése es un factor conjunto que «podía» haber «precipitado» el desenlace de la muerte «que si fuese más joven», según explicó la jefa del Servicio de Epidemiología de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Sonia Tamames. Y es que, aunque con consecuencias que pueden ser letales, como en estos dos casos, según los expertos sólo uno de cada cien casos de picadura por garrapata infectada se desarrolla sintomatología.

Los dos hombres que han perecido por este virus también comparten su vinculación con la provincia de Ávila, pero difieren en el origen del contagio. La última víctima falleció en el Complejo Asistencial abulense tras permanecer ingresado en torno a una semana aquejado de un proceso infeccioso con elevada fiebre y un complicado cuadro clínico que no logró superar y que, desde el primer momento, se vinculó con una enfermedad transmitida por una garrapata, ya que había sufrido días antes una picadura de este parásito. Pero no fue en Ávila donde la recibió. El origen se sitúa a kilómetros de distancia: en la localidad pacense de Helechosa de los Montes. Fue allí, en la provincia de Badajoz, mientras el hombre participaba en una actividad cinegética el pasado 24 de julio, donde recibió el, a la postre, mortal picotazo, al parecer mientras manipulaba un jabalí. De hecho, los grandes herbívoros silvestres suelen ser los hospedadores preferidos por las garrapatas para alojarse, sobre todo los cérvidos.

La otra víctima, la primera que se cobró en España la fiebre hemorrágica Crimea-Congo, falleció hace dos años en el hospital madrileño Gregorio Marañón. Tenía vinculación con Ávila, como la última, pues era originario de la localidad de San Juan del Molinillo, y fue allí donde recibió el picotazo de la garrapata, mientras paseaba por el campo. Pero este punto está a cerca de doscientos kilómetros de donde sufrió el letal picotazo el segundo fallecido.

Vigilancia

Además, en este primer caso hubo un contagio «secundario», el de una técnico del Laboratorio Clínico Central que manipuló las muestras del paciente «cero» y que estuvo ingresada aislada en el hospital madrileño Carlos III hasta que ella sí logró superar la enfermedad.

Fue una de las más de 280 personas sometidas a vigilancia entonces por posible contagio. Ahora también un centenar de personas del entorno de la víctima (dos tercios de ellas sanitarios, además de familiares) están bajo vigilancia, pero haciendo «vida normal». Por el momento, ese círculo, según confirmaron ayer desde la Junta de Castilla y León, no ha aumentado y no hay sospechas de otra posible infección, aunque deben pasar dos semanas -el tiempo que puede tardar la incubación- para descartarlo totalmente. Por ese motivo de fechas ya no se considera que en la zona del origen, Badajoz, pueda haber un contagio. Pero han de pasar otros doce días para cerciorarse en Ávila, pues hasta el momento de la muerte, la víctima pudo transmitirlo a quienes estuvieron en su entorno.

Desde el hospital se comenzaron este jueves -tras el fallecimiento del paciente por fiebre Crimea-Congo, tal y como certificó el Centro nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III- a mantener reuniones con el personal para informar de la situación. El centenar de personas bajo vigilancia debe tomarse la temperatura dos veces al día e informar de cualquier cambio en su estado de salud.