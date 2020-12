Libertad de morir

Ana Pedrero Actualizado: 18/12/2020 22:11h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El espíritu de la Navidad salió por la puerta el mismo día que tu alma escapaba por la ventana. Aquella Nochebuena de niebla y frío en la que un grupo de amigotes cantaba la Marimorena mientras otro grupo descansábamos del tanatorio con cafeses y cañas. El espíritu de la Navidad siempre se retrae con una silla vacía en la mesa o en el alma.

Los meses han volado y estamos a las puertas de una nueva Navidad. Miles de sillas vacías, miles de agujeros en los pulmones, en el pecho. Una Navidad en la que la luz de Dios vendrá a iluminar a los creyentes y las almas de miles de muertos vagan en la noche como estrellas y el mundo camina a oscuras, dando palos de ciego.

Entre tanta muerte, el Parlamento da luz verde a la Ley de una muerte digna que para muchos es indigna. Vaya por delante que yo defiendo esa dignidad a la hora de marcharse. He mirado de frente al dolor, a la muerte, a una vida que se apaga sin remedio ni cura, sus noches en blanco sin alivio, tanta impotencia, la desesperada espera del milagro imposible. No seré yo quien decida sobre la muerte de los demás, pero sí sé qué es lo que no quiero para mí ni para los que amo.

Quiero una muerte digna. Y una vida digna como la que reclaman los hosteleros y autónomos que van de Galicia a Madrid a pie con la misma fe de los peregrinos que se postran en la tumba del apóstol. Una vida digna que debiera ser la prioridad en esta crisis que está haciendo trizas a miles de familias. Vivir y morir sin miedo cuando llegue el día.

Ocurría en España con Ángel Hernández, acusado de maltrato por ayudar a morir a su mujer, después de ayudarla a vivir durante años una terrible enfermedad que le robó la sonrisa, las palabras, la movilidad. Algunos lo llamaron asesinato. Para mí fue un valiente acto de amor, pues no hay amor más generoso que aquel que te deja ir, que te pide que te vayas cuando el alma es un pájaro prisionero en un cuerpo que se resiste a detener su corazón. Eso ya no es vida, que es castigo, es dolor. Lo aprendí una Nochebuena de niebla y frío. Y mis labios sonrieron cuando tu alma fue libre mientras mi corazón estallaba en pedazos.