Ana Pedrero: Fiebre del sábado noche

También yo tuve quince. Y vuestros padres y abuelos. También sentí arder mi sangre y el primer amor, el más bonito, y se nos caía la casa frente a las ganas de salir, devorar vida y prolongar las noches hasta la madrugada.

Fiebre del Sábado ... Noche marcó la época en la que vuestros padres, mi generación, éramos niños o jóvenes; aquella época en que España se enorgullecía de su democracia recién estrenada y los chicos tiraban de pantalón apretao en las discotecas, donde a última hora los agarrados eran la única oportunidad de arrimar cuerpo con cuerpo.

También yo salía escopetada como si me quemase la piel en busca de besos furtivos, del primer brindis, enferma con la fiebre que da quererse comer el mundo a mordiscos como una manzana.

No seré yo quien os maldiga por hacer lo que deben hacer los jóvenes: salir, apurar las noches, reír, pasar de puntillas por los dolores del mundo. Sois la vida. Pero no os engañéis; ahora, no. No sois por más rebeldes ni enarboláis la bandera de la libertad si con ello echáis por tierra la de todos los demás, el tremendo sacrificio de tantos.

No sois más rebeldes si no sois capaces de mantener un poquito más en el tiempo estas distancias que a los que pasamos los cincuenta también nos tienen secuestrada el alma y, más allá, tienen retenidos a los abuelos privándolos de uno de los últimos placeres que les ofrece la vida: ver, querer, abrazar a los suyos.

Rebeldes han sido los que han ido por delante; los que corrieron en las manifestaciones ante los «grises» los que pelearon por la paz y la palabra; las que lucharon para acortarnos la falda y ponernos pantalones, para darnos sitio al lado, ni un paso por detrás, de los hombres; los que acudieron por primera vez a las urnas con la emoción de ver a España con una carta de libertad, de esperanza. Vosotros, también nosotros, llegamos con casi todo hecho.

Muchos de ellos se han ido en silencio y soledad en este año terrible. No sois más rebeldes cuando para gritar la libertad danzáis sobre 120.000 cadáveres, sobre 120.000 familias rotas que ni adiós pudieron decirse.

Que la fiebre de este sábado noche no os haga olvidar que el mundo aún vive bajo la amenaza de la pandemia, este difícil amor en tiempos del cólera.