Duelen los días

El campo rezuma agua y los almendros en flor anuncian una inminente primavera. La tierra explosiona en verde; su ciclo natural no entiende de pandemias; no sabe, no adivina que hace doce meses el mundo aminoraba el paso y la rutina se convertía en el día a día. Que la muerte acecha invisible por las esquinas.

Duele la luz vespertina que despunta en la Pascua, esta Cuaresma que avanza hacia una Pasión interior, este viaje a uno mismo. Duelen las nubes caprichosas, el último plenilunio del invierno, las estrellas que se detienen cada noche sobre el Duero sin posar la vista en ninguna parte. Este año el Nazareno no cruzará el puente.

Las calles están inusualmente vacías, nadie consulta la AEMET para saber si habrá lluvias en la luna primera de primavera. Los itinerarios preparan ediciones especiales sin itinerarios, los carteles anuncian una Semana Santa que no será. Las túnicas y caperuces se quedan en los armarios y el crepúsculo sobreviene sin el eco de tambores y cornetas en el aire. La ilusión de los niños que estrenan su primer hábito queda aparcada de nuevo en el rincón de los imposibles.

En Zamora, mi tierra, estos días se viven con el pulso acelerado y el alma clavada al calendario, descontando uno por uno los días para el gran milagro de la Pasión. La ciudad, que vive dormida todo el año, resucita con el misterio de la muerte de Cristo y regresa a su letargo en la mañana de Resurrección, cuando Jesús proclama la vida por la orilla del Duero, en pie sobre el sepulcro. Es un tiempo distinto: ya huele a Semana Santa, la luz se posa en la piedra a la hora exacta, tal y como lo hace cuando escenificamos la Pasión de Cristo en la calle.

Más allá de este vacío en el estómago, más allá del sentimiento cofrade, para una tierra como la mía esta espera sin espera es un drama que nos pellizca el alma y nos niega el pan, ese motor que insufla vida a la ciudad y sus gentes cada año. Es el tiempo del regreso, del abrazo, de renovar el compromiso de nuestros mayores con la tradición y con la fe.

Nadie nos había explicado que la penitencia se hace a cara descubierta, que caminamos descalzos en esta procesión que va por dentro.