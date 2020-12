Palencia podría aumentar las restricciones en las próximas horas «Preocupa» la situación en Ponferrada, Aranda, Miranda y Zamora, donde Sanidad pide extremar las precauciones Los casos bajan del centenar por primera vez en cuatro meses y se registran once víctimas mortales

«Tengan el máximo cuidado y prudencia. Extremen las precauciones y ejerzan un confinamiento inteligente». Es el reclamo que este lunes la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha lanzado a los habitantes de Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Ponferrada, Palencia y Zamora, los municipios con peores cifras de incidencia en estos momentos y que más «preocupan» en la Comunidad.

Desde Sanidad se está «vigilando de cerca» la evolución de todos ellos «por si hubiera que aumentar las medidas», un extremo que podría suceder en las «próximas horas» en la provincia de Palencia, que más allá de su capital preocupa en su conjunto y «mucho», de manera que se podrían endurecer las restricciones si se mantienen los contagios al alza. Medidas que podrían afectar a la hostelería y comercio.

Es con diferencia la provincia que peores cifras muestra, con 426 contagios por cada 100.000 habitantes a catorce días y una tendencia al alza en la última semana. Le sigue, también en un nivel de riesgo muy alto Burgos, con 308. En riesgo alto están León (150) y Zamora (193) y en medio el resto, Ávila (86) Segovia (116), Salamanca (98), Soria (139) y Valladolid (149).

Continúa creciendo el número de municipios libres de Covid o con pocos casos, si bien inquieta la ralentización en el descenso de casos de manera generalizada en la Comunidad, ya que se ha llegado a un aplanamiento de la curva en lugar de proseguir la caída y se teme por una tercera ola con una presión asistencial que a día de hoy aún es «muy alta», ha alertado Casado. En concreto hay 159 personas en las unidades de críticos, donde la estancia media es de un mes. «Los profesionales están muy cansados. El mejor aplauso que necesitan es la colaboracion de todos» ha añadido.

En la última jornada han sido confirmados 84 nuevos casos de Covid en Castilla y León, siendo la primera vez que se baja del centenar a un cuatro meses aunque la cifra podría estar marcada por el efecto fin de semana. Los hospitales y centros residenciales de la Comunidad han certificado la muerte de once personas. «Tenemos que tener cuidado. No nos podemos permitir una tercera ola», ha insistido la consejera que ha pedido que en estas Navidades «distintas» seamos «inteligentes y evitemos contactos que no nos lleven a nada».

«Depende de nosotros que las próximas semanas no sean las peores de la pandemia», ha aseverado al tiempo que ha apuntado que si se ven los ciudadanos ante una calle o un centro comercial lleno de gente «no entren. No deberían estar allí. El virus hace lo que nosotros le dejamos hacer», ha concluido.