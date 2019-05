Palabra de Tezanos

Actualizado: 10/05/2019 13:58h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los días que se publica un nuevo CIS repuntan los infartos y otra secretaria coge baja por estrés. Los días que sale el CIS suben las visitas a la página del INEM. Para ser político lo mejor es no saber leer. Y así se ahorra uno la tentación de ojear el CIS, que es el libro del Apocalipsis escrito por san Tezanos. Jose Félix, que en vez de tahúr de la demoscopia ha resultado ser evangelista de una resurrección. Porque una mentira repetida mil veces, va a resultar que termina siendo verdad. Y tanto decir Pedro Sánchez -y el centro de investigación sociológica- que iba a ganar las elecciones que se lo creyó hasta la derecha. No se explica si no de otra manera la campaña tan torpe que hicieron.

Ayer se publicaba nuevo CIS -que está hecho antes de las elecciones generales del pasado abril, pero ya es indicativo de lo que se viene-. Y se viene que el PP se va a pique en toda España, porque la marca va en declive. Porque ser candidato del PP, a este paso, va a terminar siendo más heroico que ser soldado de los Tercios viejos. Y en Castilla y León, que es ya un granero de votos desamortizado según las nuevas encuestas, todo el peso lo va a tener Cs. Y Francisco Igea sabe que será llave, bisagra y puerta incluso. Igea, que le llevó la contraria a Albert Rivera con la candidatura de Silvia Clemente y que amenaza desde hace tiempo con volver a hacerlo apoyando un gobierno del PSOE por aquí.

Me preguntaba mi peluquero quiénes eran los candidatos en Castilla y León, que eso es síntoma mejor que ningún CIS. Porque desde que el Papa les prohibió «chismorrear» a los peluqueros, las peluquerías corren el riesgo de volverse insoportables. Pero esta es la misma pregunta que se hace media región. O no se la hace, porque en verdad da igual. El CIS sólo condiciona la campaña a los políticos, que son los únicos que se toman enserio estas cosas. Y Tudanca, moralmente, sale ahora a defender una victoria que no habría soñado si no es por Tezanos. Y Mañueco a reconquistar. Al menos a salvar los muebles con los que le ha puesto este último pisito el CIS, que es palabra de Tezanos.