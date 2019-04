Pablo Iglesias: «El domingo será un día extraño, tu voto valdrá igual que el de Botín» El candidato de Podemos llama a la movilización y «ver a los abuelos y las nietas votando juntos»

«El domingo es un día extraño, el de que vuestro voto vale igual que el voto de Botín, Florentino Pérez y Villar Mir». Con estas palabras, el candidato de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, ha cerrado su acto en Valladolid en el último día de campaña.

En una intervención en la que ha vuelto a repasar sus clásicos argumentos contra la banca, las grandes multinacinoales y los propietarios de los medios de comunicación «que mandan más» que los políticos, el líder de la formación morada ha cuestionado también al resto de formaciones políticas, especialmente a PSOE y Ciudadanos.

Ante unas 800 personas congregadas en la Cúpula del Milenio, Pablo Iglesias ha llamado a la movilización. El domingo, ha sostenido, «se tiene que ver a los abuelos y las nietas votando juntos por el futuro de nuestro país». El candidato de Unidas Podemos, que no ha hecho ni una referencia a Castilla y León o temas que especialmente afectan a esta comunidad, ha insistido en defender que «somos la única garantía de que se hacen políticas de izquierdas». «No hay derecha que pueda dorratar electoralmente este programa», ha defendido.

«Algunos quisieron engañar a los españoles planteando una campaña bronca, del insulto, de la sobreactuación, de a ver quién saca más juegos reunidos 'Geyper' en el debate, para sacar una foto, para sacar un libro», ha recriminado. «Pero la gente no es idiota, los envoltorios sin contenido no significan nada», ha añadido, además de cuestionar la «sobreactuación» que, a su juicio, han llevado a cabo sus rivales en las urnas y que otros partidos «ya no dicen tanto que son constitucionalistas».