La oposición en bloque del Ayuntamiento de Segovia aprueba una moción para que dimita Gina AguiarLa alcaldesa reitera que no

La oposición en bloque del Ayuntamiento de Segovia aprueba una moción para que dimita Gina Aguiar

Todos los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Segovia, incluido IU socio de Gobierno del PSOE, han votado este viernes en el pleno a favor de la moción presentada por el grupo popular para pedir la dimisión de la concejala de Turismo, Gina Aguiar, por su gestión al frente de área del Cultura. Se ha cumplido el guion previsto y los concejales del PP, Cs, IU y Podemos-Equo han votado a favor y la moción sólo ha sido rechazada por los ediles del PSOE. La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, reitera que no va cesar a Aguiar y que cuenta con ella para «recuperar un sector clave» como el Turismo.

Luquero, antes de la votación de la moción, ha segurado que lo que el PP reconoce que el contrato para la organización de la Muestra de Cine, lo que se llamó ‘Caso Trípode, fue un «error de procedimiento administrativo», para añadir que «a ustedes esto no les vale y quieren cobrarse dos piezas políticas», con «un ataque inadmisible a la concejala Gina Aguiar y a la alcaldesa».

Clara Luquero ha subrayado que se siente muy orgullosa de su etapa como concejala de Cultura para poner en marcha un programa cultural en una ciudad que tiene una «clara identidad cultural», como lo hizo Aguiar durante los pocos meses en la que estuvo al frente de este área.

La alcaldesa de Segovia no ha consentido que la votación de la moción se hiciera de forma privada por parte de los concejales porque no entraba en los supuestos recogidos por el reglamento municipal. Clara Luquero ha reiterado, como viene haciendo en las últimas semanas, que no va cesar a la actual concejala de Turismo. Además le ha pedido a la propia Aguiar que no dimita porque tiene una responsabilidad en Turismo.