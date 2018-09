Redes Del Olmo «enciende» las redes con su propuesta de «cobrar» por «probarse ropa» La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León trasladó esta idea a la ministra en defensa del comercio tradicional frente a las compras «on line»

ABC

Actualizado: 19/09/2018 12:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Castilla y León plantea cobrar por probarse ropa en las tiendas

No han pasado 24 horas desde que la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, hiciese pública la propuesta que había dejado caer en Madrid, durante la Conferencia Sectorial del Comercio, acerca de que las tiendas «comiencen a cobrar a los clientes por usar probadores» con el fin de reducir las ventas «on line», pero la idea ha encendido las redes de tal manera que son infinidad los comentarios que han surgido en su contra.

En opinión de la consejera, muchos consumidores se están aprovechando del pequeño comercio para «ir allí» a probarse una prenda de ropa o unos zapatos que luego busca y compra por internet. Por este motivo, animó a buscar ideas «motivadoras e innovadoras» que aumenten la competitividad del «comercio de proximidad», que en Castilla y León da empleo a «unas 90.000» personas con un volumen de negocio de 11.000 millones de euros.

Pero los internautas y usuarios de redes no han visto nada «innovador» en la propuesta que lanzó a modo de ejemplo esta consejera, caracterizada generalmente por su discrección, sino más bien todo lo contrario, algo descabellado. «¿En que cabeza cabe que si te van a cobrar por probarte la ropa aumentaran las ventas?», se preguntan varios usuarios que ven el anuncio más propio del Día de los Inocentes.

Pilar Del Olmo (consejera de Economía y Hacienda) ha planteado la posibilidad de cobrar por probarse ropa en las tiendas ya que, según ha explicado, hay gente que acude al comercio tradicional y luego adquiere la ropa por internet. 😱



Se extinguiría el comercio con esta medida. — M (@casasola89) 19 de septiembre de 2018

No son pocos los que insisten que con este tipo de propuestas lo único que se conseguiría es empujar más al cliente a plataformas como Amazon y lanzan a la consejera sus propias ideas: «¿Y por qué no mejorar el sistema de cotizaciones e impuestos a los autónomos y pymes, o por qué no dejar de regalar el suelo a los centros comerciales para que se instalen cientos de tiendas en un mismo recinto dejando desamparados a los comercios tradicionales?»