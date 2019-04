Educación ¡Oído Cocina! Nuevas recetas educativas Cerca de 120 profesores participan en una jornada práctica en la que compartir experiencias docentes que usan la tecnología o la neurolingüística para mejorar resultados

CRISTINA ROSADO Actualizado: 23/04/2019 19:34h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ternura, interés y cariño. Esos tres ingredientes tiene la receta básica para conseguir que los niños aprendan de forma significativa, según el profesor Manu Velasco, ingredientes que a su juicio, son las «otras TIC» y base fundamental del proceso educativo para este docente.

Velasco es maestro y tutor de 4º de Educación Primaria en el Colegio Santa Teresa de León y ha recibido numerosos reconocimientos a su tarea docente como el Premio Magisterio 2018, ha sido elegido Embajador del Talento de la Fundación Promete y segundo «Mejor Docente del Año» de los Premios Educa Abanca 2017. Participó recientemente en la jornada «¡Oído Cocina! Nuevas recetas para la Educación», organizada en el Colegio San Agustín de Valladolid por la Fundación de Ayuda a la Infancia (Fundaicyl) y la Clínica del Lenguaje, con la colaboración de la Fundación General de la Universidad de Valladolid.

En este encuentro, cuyo objetivo era ofrecer a los 120 asistentes «una jornada más técnica de talleres y estrategias para el aula» que estos docentes puedan utilizar, según Elena Fernández Abad, directora de Fundaicyl, Velasco comenta en alusión a esas «otras TIC», que «al final te das cuenta de que un alumno no aprende lo que podría aprender de un profesor que sabe que no lo aprecia o al que observa desde una lejanía impuesta por una barrera invisible de frialdad», que «es importante que ese alumno primero esté bien emocionalmente para que pueda estar bien intelectualmente». Como un adulto: «Cuando nos bloqueamos emocionalmente, lo estamos intelectualmente y te cuesta estudiar, trabajar...», sostiene.

Considera que, «gracias a Dios, ese trato cercano cada día es más evidente y se lleva más a cabo en nuestras aulas», pero no deja de lado que en esa educación más personalizada de cada niño, que se adecua a su ritmo de aprendizaje, a sus centros de interés o motivaciones, no es independiente de los medios con que cuenten los docentes: «Lo he dicho my claro», afirma, «los primeros que tienen que innovar son algunos políticos y administraciones; tienen que dotarnos de los recursos y condiciones óptimas para desarrollar nuestro trabajo, reducir la ratio y aumentar el profesorado. Es vital cuidar del bienestar de los docentes, escucharnos más en la redacción de las leyes. Si no, es imposible hacer una educación personalizada o atender la competencia digital» de los estudiantes.

Y es que, este laureado maestro, que desde su blog comparte su trabajo y métodos, también asegura que «no todo es tecnología» en la receta de una buena enseñanza, que «en la tecnología es donde menos innovación hay y es un recurso más que tenemos a nuestro alcance que podemos utilizar» a modo de «un gran tren que nos puede llevar a grandes sitios», pero cuyas «vías siempre, siempre, van a ser la pedagogía». Para quien piense que solo con estas herramientas tecnológicas se consiguen grandes logros, Velasco, añade que hay algo más allá. «Hay unas competencias que -los alumnos- tiene que adquirir y es muy importante el día a día con ellos, que adquieran una hábitos adecuados de lectura, de estudio, unas competencias para desenvolverse en la vida real, para lo que hay que relacionar mucho los contenidos con esa vida real e ir en busca de esos aprendizajes útiles para su futuro».

Un «mar de corales y tiburones»

Velasco también indica que los padres de antes advertían a sus hijos sobre los peligros de la calle y hoy, «en el entorno digital no estamos haciendo lo mismo; les hemos lanzado a ese mar donde hay peces preciosos y corales, pero también tiburones, pederastia y pornografía, y es muy importante desarrollar y secuenciar la competencia digital desde Infantil al Bachillerato» y evitar situaciones graves -añade que un 38% de adolescentes españoles ha quedado con alguien que ha conocido por Internet-, de ahí que los docentes deban ser competentes en esa tecnología.

De la importancia de compartir experiencias entre maestros habló también otro de los ponentes, Carlos Pallero, maestro, psicopedagogo, orientador y coach y promotor de la denominada «Programación neurolingüística educativa» (PNL). Este profesor, que dice haber viajado a 75 países para conocer las experiencias educativas de distintas culturas, observa que «tradicionalmente, el modelo de educación es muy auditivo, el profesor habla y el alumno escucha», mientras que la neurolingüística aplicada a la educación propone «un balance entre los aprendizajes y estímulos visuales, los auditivos, a través de la palabra y el diálogo; y los aprendizajes quinestésicos, basados en el aprender haciendo», lo que logra que aumenten el rendimiento académico y el aprendizaje. Se trata también de «cómo podemos, a través del lenguaje, cambiar la neurología y conseguir resultados distintos».

La jornada contó con reconocidos docentes como Manu Velasco

También considera que los docentes españoles «estamos muy bien metodológicamente, pero tenemos que mejorar el aprendizaje cooperativo entre profesores» porque «lo que se hace en mi aula se queda en mi aula y no se comparte», cuando «educamos a 25 y no somos conscientes de que estamos educando a todo un país, a una generación, a todo un mundo».