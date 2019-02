Nuevos hallazgos permiten datar el origen de la Muralla de Ávila en torno al nacimiento de Cristo Las excavaciones arqueológicas hacen que se siga reescribiendo la Historia de la ciudad y confirman que nunca se despobló desde su origen

Las excavaciones arqueológicas de la Muralla de Ávila, en la zona del punto accesible de la calle Marqués de Santo Domingo, en las inmediaciones del Arco del Puente Adaja, siguen dejando grandes conclusiones para reconstruir la Historia de la ciudad. Si en un primer momento permitieron sacar a la luz los restos de la muralla romana original y confirmar que tenía unas dimensiones similares a la fortaleza románica, los trabajos arqueólogicos que se reanudaron en esta zona a finales del pasado año y que ahora están llegando a su recta final han permitido datar el origen de esa muralla romana y que, según ha confirmado este lunes el teniente de alcalde encargado del área de Patrimonio, Héctor Palencia, correspondía «al cambio de era, coincidiendo aproximadamente con el nacimiento de Cristo».

En este sentido, ha precisado que «está confirmado a día de hoy que coincidiría con la época del emperador Augusto, y habrá que intentar confirmar si con el emperador César también estaría o no la muralla romana», cuestión que aún está por ver y que con las excavaciones que se están desarrollando estos días se puede arrojar más luz, informa Ical.

Estas excavaciones también han permitido arrojar luz sobre otra duda que «históricamente» se ha tenido sobre la ciudad y es si Ávila estuvo permanentemente poblada desde esa época romana hasta nuestros días. Según precisó Héctor Palencia, «las excavaciones arqueológicas han datado miles de restos cerámicos que han aparecido en esta pequeña prospección y nos confirma que nunca hubo despoblación en la ciudad de Ávila». En este sentido, ha explicado que «se había puesto en duda que en algunos momentos de la Alta Edad Media la población de Ávila era muy reducida. Ahora podemos confirmar, gracias a estas excavaciones, que desde la época romana ha tenido población».

Héctor Palencia, que ha estado acompañado durante la visita a estas excavaciones por la arqueóloga municipal, Rosa Ruiz Entrecanales, y Blas Cabrera, responsable de la empresa Castellum, encargada de acometer esta intervención arqueológica, ha destacado que en estas catas han aflorado restos del paso de ronda de la muralla romana, una fortaleza que, por otro lado, «tendría una altura mínima de tres o cuatro metros de altura». De esa época romana también han aparecido hogares, con restos de cenizas, si bien todavía no han llegado a encontrar las casas, si bien no se descarta puesto que «la excavación aún no ha terminado».

También destaca el hallazgo de tres cabezas de caballo enterradas de la época visigoda, así como lucernas, fíbulas, alguna tesela…, en definitiva, cientos de restos cerámicos de distintas épocas que permiten realizar una cronología precisa de la Historia de la ciudad. A su vez, se contemplan morteros de la época visigoda similares a los que aparecieron en la excavaciones de la zona de la calle San Segundo, que son continuación de la muralla actual y que sucedieron a la de la época romana. De esa época visigoda también se han encontrado pizarras.

A raíz de la importancia de estos hallazgos, Palencia ha asegurado que «el Ayuntamiento de Ávila tiene voluntad de dejar abiertos estos restos para que puedan ser conocidos y se pueda difundir el origen de la muralla y todo aquello que va a cambiar sobre la Historia de la ciudad». Apuntó que, una vez concluida la excavación, y al igual que se hizo en las tenerías judías de San Segundo, se taparán «provisionalmente a expensas del desarrollo de un proyecto específico para su puesta definitiva en valor».