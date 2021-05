Las nuevas «miradas» del siglo XXI al movimiento comunero El Congreso «El tiempo de la libertad» cita a historiadores, politólogos y juristas para sacar a la luz lo que esta generación de españoles piensa de la revuelta

Hacer una síntesis de lo que esta generación de historiadores, politólogos, juristas e investigadores del siglo XXI piensa del movimiento comunero. Este es el objetivo que se ha propuesto el Comisionado del V Centenario de la Batalla de Villalar con el Congreso «El tiempo de la libertad», la principal iniciativa en el marco de esta conmemoración en el plano científico y académico. La cita, que se desarrollará la próxima semana, entre los días 19 y 21 en las Cortes de Castilla y León -aunque contará con un prólogo en la Universidad de Burgos y un epílogo en el Centro Simón Ruiz de Medina del Campo-, congregará a más de un centenar de participantes y contará con 16 ponencias y 32 comunicaciones de profesores y catedráticos de diversas universidades españolas y de prestigiosos centros de investigación europeos como la Sorbona, el CSIC, la University of Sheffield o el Max Planck Institut de Frankfurt.

«Hemos querido abrir a una serie de especialistas la posibilidad de exponer desde una perspectiva amplia y multidisciplinar lo que significó el movimiento desde sus orígenes y sus consecuencias, que se pueden resumir en qué ideas se debatieron y cuáles perduraron», detalla el catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad de León, Salvador Rus, comisario de la conmemoración.

Historia, tradición y cultura escritas, derecho y política son los cuatro pilares temáticos en los que se ha articulado el congreso. Recuerda Rus que la propuesta de partida, cuando idearon la cita científica, era que ésta no se planteara como un debate sobre lo que ya se sabía, sino con el ánimo de «profundizar». Algo que considera que se verá desde el primer bloque, «Historia e Historiografía del movimiento comunero», donde «en algunos casos» se ha ido a «las particularidades del movimiento en poblaciones concretas y con personajes concretos». «Comunidades, propaganda y cultura escrita», el segundo pilar temático, quiere poner de relieve «un aspecto a veces olvidado porque fue eclipsado por la Historia», que es «la importancia de la tinta y la pluma» en la revuelta. El Derecho y las instituciones jurídicas del movimiento serán analizados en la tercera parte del Congreso, que ahondará en la fiscalidad de la época, cómo se interpretaron las leyes en este sentido, qué importancia tuvieron y cómo influyeron en la contienda. Por último, los expertos se fijarán en «lo que más perdura, quizá, del movimiento o lo que más influencia ha tenido», considera el comisario, en referencia al debate de ideas políticas, «el papel del súbdito dentro del reino y el control del ejercicio del poder político».

Opina Salvador Rus que aunque en épocas precedentes ha habido grandes investigadores del movimiento, entre los que cita a José Antonio Maravall, Joseph Pérez o Manuel Fernández Álvarez, «no todo está contenido en sus estudios» y «aún hay gente con ganas de decir cosas nuevas». Considera también el catedrático que este quinto centenario cuenta con la ventaja de que el cuarto no se quiso celebrar -«lo más significativo al respecto fue lo publicado por la revista ‘Blanco y Negro’»-, y por ello precisamente le gustaría que los expertos que van a participar en el Congreso «El tiempo de la libertad», se viesen como «los heraldos de esa opinión de una generación de españoles que a partir de las exposiciones y conclusiones que se saquen puedan abrir una nueva época de investigación de las Comunidades». Lo cree también el catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Valladolid, Emiliano González, uno de los ponentes, para quien las aportaciones de este proyecto, así como la iniciativa de la conmemoración de digitalizar los fondos relacionados con el movimiento que custodian entidades como el Archivo de Simancas o la Real Chancillería de Valladolid, permitirán «abrir nuevas vías de exploración a las nuevas generaciones, que son los que aportarán frutos más ventajosos».

«Hubo una derrota militar, pero también una victoria política»

Hacer un análisis del contexto histórico de las Comunidades, «de la época en la que se desarrolló el movimiento y cómo era su población, sociedad, política, economía, además de sus protagonistas», e indagar en su historiografía, es decir, «en el estudio de las diversas interpretaciones sobre las Comunidades que han ejercido en cada generación», es el objetivo del primer bloque del congreso, moderado por la catedrática de la Universidad de Burgos, Cristina Borreguero. Lo hará a través de ponencias de «enorme interés» como la del profesor Alberto Marcos, de la Universidad de Valladolid, en la que abordará «cómo los comuneros trataban de evitar las enajenaciones del patrimonio regio a través de la concesión de mercedes o de las ventas de ese patrimonio. Quisieron defenderlo incluso contra el propio monarca. Después de Villalar, sin embargo, se desarrollará una gran venalidad para financiar la política de altos vuelos de los Austrias». Otra interesante intervención, la de Roberto Pérez Vela (Universidad de Cantabria), observará «el intenso proceso de revisión historiográfica tras la Constitución de 1876».

Cree Cristina Borreguero que «el estudio histórico riguroso puede llegar a desmitificar cualquier sueño u utopía», también la creada en torno al movimiento comunero, que «fue poliédrico»: «La historia avala la derrota comunera en su vertiente de conflicto bélico, pero no en propuestas tan avanzadas como la participación de la población en la política. Sí hubo una derrota militar, pero también hubo una victoria política, que se convirtió en una victoria histórica». A la catedrática le gustaría que esta cita dejase «un interés cada vez mayor por abrir caminos a la investigación sobre unos hechos, unos protagonistas y unos planteamientos e ideales que tienen un gran atractivo y envergadura: aquellos ideales comuneros llegaron con cinco siglos de anticipación». Intervendrá también en el prólogo del congreso, concebido como un homenaje al hispanista Joseph Pérez, pues piensa que «en España hay que desarrollar más la cultura del reconocimiento».

«Sabemos que los comuneros utilizaron ‘fake news’ para soliviantar al pueblo»

Si bien se conocía ya desde la época de las Comunidades que en la revuelta tuvo un papel muy importante el intercambio de textos, no se había incidido en que varios de esos escritos tuvieron una difusión impresa. Por esta cuestión, la profesora de la Universidad Complutense de Madrid, Mercedes Fernández Valladares, consideró que «era un fenómeno que merecía la pena ser estudiado». Del resultado de su investigación, junto a la profesora Alexandra Merle, hablará en su ponencia y también ha sido plasmado en el libro ‘Impresos comuneros. Propaganda y legitimación política al fragor de las prensa’. Para Fernández Valladares, «lo interesante» es que a este recurso de la imprenta acudieron tanto los comuneros como los representantes del poder real», lo que significa que ambos fueron conscientes del «poder de la letra impresa»: «Tenía dos fines fundamentales: amplificar la difusión de esos escritos y, sobre todo, conferirle esa oficialidad y esa fuerza que dota en el antiguo régimen a la letra impresa». De su estudio deduce que «todas las imprentas activas en ese momento imprimieron algunos de estos escritos excepto la de Granada». Entre los talleres más activos cita los que se ubicaban en Burgos, Alcalá de Henares, Toledo, Salamanca, Valladolid y Sevilla. No obstante, el principal problema que se encontró en su investigación es que la mayoría de esos impresos no llevan indicaciones tipográficas ni pie de imprenta, de ahí «la dificultad» de perseguirlos y localizarlos». Una vez hecho, lo más sencillo fue ubicarlos temporalmente, para lo que recurrió fundamentalmente al análisis tipográfico.

En su estudio se encontró también con que «los menos representados» son los impresos comuneros, ya que «al sofocar la revuelta, las autoridades mandaron recoger cualquier testimonio escrito y en particular, impreso». De los que han llegado, el perfil es el más cercano a un panfleto con noticias falsas, «’fake news’ que sabemos que utilizaron para soliviantar al pueblo desde antes de los alzamientos, con argumentos de carácter fiscal». «Otro ejemplo muy distinto, quizá el documento más importante de cariz político, es el referido a los Capítulos de Tordesillas». Fue llevado a la imprenta para su difusión en represalia, enterados los comuneros de que el emisario que habían enviado al rey para entregarle el manuscrito con este texto había sido capturado. ¿Y por parte de los realistas? «Nos han llegado proclamaciones llamando al orden a los comuneros. Fueron un poco a rebufo. Se dieron cuenta de que tenían que servirse de la imprenta después». Aunque nuestro concepto de «propaganda» llega en el siglo XVIII, Fernández Valladares ve en estos impresos un incipiente «origen de la manipulación de la opinión pública», ya que ambos bandos «fueron plenamente conscientes» del poder de exaltación que tenían estos impresos.

«Los españoles aportaron ideas importantes al contexto teórico de la política en Europa»

«Queremos que se aprecie que el movimiento comunero tuvo un origen ideológico. Que no sólo fueron los intereses económicos o de algunas elites», sostiene el profesor de la Universidad de León Eduardo Fernández García, que introducirá y moderará el bloque «Ideas política y sociedad». Recuerda que aunque en aquella época la mayoría de la sociedad estaba dedicada a «subsistir como podía», también empieza a haber «una burguesía que quiere cada vez más intervenir en la vida política de las ciudades». En ese contexto surgen «unas ideas políticas muy importantes relacionadas con la ciudadanía y la participación» que son las que dan lugar a este movimiento. «Con ello queremos decir que Castilla no era menos que otros sitios. Nos da la sensación de que la teoría política del siglo XVI es italiana gracias a Nicolás Maquiavelo y francesa por Jean Bodin y la soberanía. Pues no, hay mucho más. Los españoles en ese momento también aportaron ideas muy importantes al contexto teórico de la política en Europa».

Esta parte del congreso se fijará también en los «focos comuneros» que «prendieron» en otros puntos de la entonces extensa Castilla como Andalucía, así como en el papel de Portugal tanto en los enfrentamientos bélicos, «a veces de desestabilización», como a la hora de acoger a «muchos exiliados de León y Castilla» una vez sofocada la revuelta. Ahondará también, de la mano del profesor Alejandro Rodríguez de la Peña (San Pablo-CEU), en la figura de Carlos V, que a juicio del historiador leonés hizo que «Castilla, especialmente encerrada en sí misma, mirara a Europa, pero sobre todo, que Europa mirara a España durante muchísimo tiempo».: «Me parece un referente ineludible para entender la España posterior y la pulsión europeísta de nuestro país que tantas veces se recordó en el proceso de adhesión a la Unión Europea».

«Las cuestiones jurídicas estaban desdibujadas y fueron relevantes»

En la «avalancha» de estudios, monografías y artículos al hilo del quinto centenario del conflicto comunero, la parte jurídica estaba quedando «un poco desdibujada». Por ello, los profesores Emiliano González y Fernando de Arvizu y Galarraga (ULE) entendieron la necesidad de llevarla a este congreso, ya que es «un bloque central del conflicto»: «Estamos ante una rebeldía, que es un delito y tenía que ser castigado por la ley». Otra de las cuestiones que analizarán en este bloque será la Ley Perpetua de Ávila. El profesor de Historia del Derecho cree que «tiene que haber mesura en las calificaciones» al referirse a esta norma como el precedente constitucional hispánico, si bien es cierto que fue «un adelanto en la medida en que se piden unas limitaciones al poder real». Explica, en este sentido, González Díez que la aspiración del movimiento fue «una monarquía más bien pactista, una especie de contrato tácito de que el rey gobierne con el reino y que el reino tenga un protagonismo», pero con «la condición jerarquizada de la sociedad política del siglo XVI». Al profesor de la UVA le gustaría que de las ponencias y comunicaciones que modera saliese «el convencimiento de que el Derecho era el conjunto de normas que regulaban a la sociedad política de ese momento», que armaban «su organización interna» y que por tanto, fue «relevante».