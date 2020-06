Nueva normalidad en Castilla y León Sin fiestas patronales ni aglomeraciones y con aforos limitados al 75% en el ocio La Junta acuerda con la FRMP que se suspendan todos los festejos locales El Gobierno regional aprueba un plan de medidas «basado en la distancia social»

«Vamos a mantener la política de prudencia, seguridad y responsabilidad». Fue la primera explicación que ayer dio el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea antes de anunciar una de las «medidas más desagradables» como es la suspensión de las fiestas en todos los pueblos y ciudades de la Comunidad. «No es un año bueno para la fiesta; no hay especiales motivos para la celebración», insistió, y sí para actuar «con responsabilidad y conciencia».

La eliminación de todos los festejos que conlleven aglomeración es una de las primeras consecuencias de la «nueva normalidad» de Castilla y León una vez finalizado a las 24 horas del sábado el estado de alarma. Las pautas las marcará el «Plan de medidas de prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 tras la expiración de la vigencia del Estado de Alarma», aprobado ayer en un Consejo de Gobierno extraordinario. El documento-guía recoge las limitaciones tanto individuales como colectivas en el desarrollo de actividades públicas y de ocio. Se trata de una serie de medidas basadas, fundamentalmente, en el mantenimiento de la distancia social, «el único secreto para contener el virus», apostilló Igea. De ahí que el uso de mascarillas, la exigencia de 1,5 metros de separación y la limitación de aforos que, en general, se sitúan en el 75%, son las claves para entender un plan que incluye un apartado de sanciones que podría llegar a los 12.000 euros y la clausura de la actividad. Igea advirtió de que no se trata tanto de una multa como de tener claro que «el que se salte la norma puede acabar tumbado boca abajo en la cama de un hospital con un tubo en la traquea».

El citado plan fue abordado en una reunión que, antes de su aprobación, mantuvieron responsables de la Junta con miembros de la Comisión de Gobierno de la Federación Regional de Municipios y Provincias. En el encuentro, se acordó «recomendar encarecidamente la cancelación de todas las fiestas públicas en Castilla y León, fiestas patronales o celebraciones locales y cualquiera de sus diversas manifestaciones como romerías, verbenas, o similares por el elevado riesgo que conlleva el no poder garantizar las medidas de seguridad mínimas ante la alta concentración de personas que se presuponen en estas actividades». No se trata, por lo tanto, de una prohibición expresa, según reconoció el propio vicepresidente de la Junta, pero sí de un acuerdo y de una recomendación que puede llegar a ser de obligado cumplimiento. De hecho, en el documento se recoge que «como criterio general, y tanto para espacios cerrados como al aire libre, excepto autorización expresa, no se permite la organización, desarrollo o celebración, incluso espontánea, de cualquier tipo de actividad lúdica, recreativa o similar, que conlleve o pueda conllevar concentraciones multitudinarias de personas en las que no sea posible mantener la distancia interpersonal de seguridad». Tampoco habrá, por lo tanto, encierros, aunque sí se permitirán festejos taurinos en las plazas con un aforo limitado del 75% y siempre que haya butacas.

Lo cierto es que Francisco Igea aseguró que en la reunión con la FRMP, «ha habido acuerdo» en la necesidad de suspender las fiestas patronales. «Todos eran conscientes y su actitud ha sido de responsabilidad y de forma unánime», lo que supone que no habrá celebraciones en todo el verano, incluido el mes de septiembre. «Sería injusto que en un sitio haya y en otro no dependiendo de las fechas», apuntó Igea, quien se mostró seguro de que el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, en cuyo ayuntamiento se trabajaba en las celebraciones de septiembre, «entenderá que en la situación actual la suspensión es lo más razonable». «No veo a un municipio saltándose la norma por responsabilidad política y porque sería de una osadía», puntualizó. Precisamente ayer, el Ayuntamiento de Palencia anunció la suspensión de las fiestas de San Antolín, previstas para septiembre, mientras que el sector del espectáculo en Castilla y León, a través de la asociación Acople, que engloba a agencias y profesionales del espectáculo, se mostró «roto e indignado» ante la suspensión de los festejos en la región.

En cuanto al resto de limitaciones, en el caso de los establecimientos y locales comerciales minoristas y de servicios profesionales abiertos al público, no se podrá superar el 75 por ciento del aforo total, mientras que en los centros y parques comerciales será el 50 en sus zonas comunes. En el caso de los establecimientos de hostelería y restauración, también será el 75% en el interior del local y el consumo se podrá realizar en barra o en mesa manteniendo la distancia de seguridad. En las terrazas al aire libre, el límite será el 80% de las mesas permitidas. También será el 75% del aforo la ocupación permitida en alojamientos turísticos y hoteles, si bien en los albergues se reduce al 50. Asimismo, el 75 será en cines, teatros, auditorios, circos y espacios similares, con un límite de 500 personas en lugares cerrados y de mil al aire libre. En ceremonias en lugares de culto, no se podrá superar el 75%, aunque con un máximo de 250 personas en el exterior y de 150 en el interior. En los velatorios serán 75 personas.

«Cien días eternos»

«Hemos trabajado duro para llegar hasta aquí; disfrutemos del verano con responsabilidad para no dar pasos hacia atrás», dijo Francisco Igea que no dudó en reconocer que los cien días del estado de alarma «han sido eternos». Por eso, confesó que «tenía muchas ganas de que llegase un día como el de ayer «que es para celebrarlo». Y advirtió, además, que «este es un buen año para veranear en la Comunidad» y recomendó «limitar los viajes, tanto en vehículos públicos como privados».