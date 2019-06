Elecciones municipales Cs ya no exige al PP apartar a Lacalle y Polanco, pero no pactará con ellos Tampoco darán sus votos a Silván en León y sobre Quiñones «habrá que hablarlo»

La exigencia de Ciudadanos sobre la limitación de la permanencia en un mismo cargo tiene matices y se aleja de nombres propios. De hecho, según pudo saber ABC, no exige que los candidatos del PP a las alcaldías de Burgos, Javier Lacalle, y Palencia, Alfonso Polanco, no intenten continuar con el bastón de mando. Eso sí, no contarán con el apoyo de la formación naranja, lo que obliga al PP a cambiar de candidato o a que ambos regidores en funciones busquen otros acuerdos con los que poder seguir al frente de sus ayuntamientos.

Tampoco darán su apoyo a Antonio Silván en León. En este caso sólo lleva cuatro años en el cargo, pero el hecho de que no compareciese en el momento requerido por Cs en la comisión de investigación sobre el caso Enredadera abierta en el Ayuntamiento de León motiva este veto en un Ayuntamiento en el que las posibilidades del PP de repetir al frente se habían dificultado, pues no sumaba ni con Cs. También por esa trama, Cs mantiene sus dudas sobre que el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez Quiñones, pueda continuar en la Junta tras figurar en el sumario. En este caso, la formación naranja no da por cerrado que Quiñones no pueda repetir. «Tenemos que hablarlo más en profundidad», reconocieron ayer.

Esta nueva limitación de mandatos sólo afectará, en principio, a las 9 capitales y Ponferrada, por lo que la actual alcaldesa de Aranda de Duero, Raquel González, quedaría fuera.