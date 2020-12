No a la comisión de investigación sobre las residencias «para no echarnos los muertos a la cara» PP y Ciudadanos defienden la transparencia y PSOE y Podemos aseguran que «queda mucho por saber»

Los votos -incluidos dos telemáticos- de la mayoría absoluta que suman Partido Popular y Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León tumbaron ayer la petición de la oposición -PSOE, Podemos, UPL, Por Ávila y Vox, por separado- de crear una comisión de investigación sobre lo ocurrido durante la primera ola de la pandemia del Covid-19 en las residencias de mayores y personas con discapacidad. En el Pacto de Recuperación firmado en junio por la Junta y la mayor parte de las fuerzas políticas se acordó «no era el camino» poner en marcha este instrumento «para echarnos los muertos a la cara», recordó y afeó el portavoz parlamentario de Cs, David Castaño, quien recriminó también que para algunos ya «dejan entrever» sus «conclusiones». «Opacidad, cero. Transparencia, toda», defendió el popular Miguel Ángel García Nieto, quien apuntó que lo acordado entonces fue elaborar un informe acerca de la incidencia del virus en los geriátricos y las actuaciones llevadas a cabo. Y, dijo, «se cumplió en tiempo y forma». «Otra cosa», añadió es que a PSOE y Podemos «no les gustara que las cosas se hicieran bien» y el documento ya haya sido elaborado.

«Dejen de enredar y centrémonos en lo que importa: la vida, la salud y el bienestar de todos los castellano y leoneses», instó el popular, quien reprochó que las dos fuerzas de izquierda pidan en Castilla y León lo que niegan en las comunidades donde gobierna, también en el Congreso y en el Senado y «ocultan un buen número de muertos», en alusión a la estadística del Ministerio de Sanidad.

«Por humanidad», reclamó el apoyo a la comisión la socialista Nuria Rubio, quien apeló también a la «conciencia» de los procuradores de Cs para intentar sumar la mayoría. «Hagan lo que dicte su corazón» y «voten en conciencia», pidió Rubio, para quien investigar en el seno parlamentario lo ocurrido en las más de 1.200 residencias es necesario porque «queda mucho por saber». «Si no hay nada que ocultar, no entendemos su empeño» en no abrir la comisión. Y «si hay negligencia, que se asuman todas y cada una de las consecuencias y responsabilidades», reclamó la parlamentaria del PSOE en una intervención crítica en la que retrató de forma pausada el «drama» vivido en algunos centros.

Todo lo contrario al portavoz de Podemos, Pablo Fernández, quien tachó de «infamia» la oposición de PP y Cs a la creación de esa comisión de investigación en el seno de las cortes. «Es miserable, indigno y abyecto», espetó el parlamentario morado, quien consideró que con ese «no» los procuradores que sustentan al Gobierno de la Junta «insultan» la memoria de los fallecidos y «cometen un oprobio» con sus familiares. «¡Vergüenza!», clamó.

Desde la Plataforma de afectados por la gestión de las residencias de mayores de Castilla y León consideraron «un jarro de agua fría» que se cierre la puerta a esa comisión. «No entendemos» que no se ponga en marcha este instrumento que, aseguraron, ellos asumían «con espíritu constructivo, de aprendizaje para mejorar nuestro sistema de cuidados a la dependencia y mejora como sociedad».