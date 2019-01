Empresas Los negocios entran en las aulas La asociación Empresa Familiar ha creado un proyecto para que los alumnos de Castilla y León conozcan importantes firmas y su gestión

Hoy por hoy, la desconexión que existe entre las clases de Primaria y Secundaria de la educación española y castellano y leonesa y los negocios es más que palpable. Por esa razón, y para que los estudiantes se interesen mucho antes por el sector empresarial y emprendedor, la Asociación Empresa Familiar de Castilla y León, junto a la Consejería de Educación, dieron este mes de enero el pistoletazo de salida para «una novedosa iniciativa» denominada «Empresa Familiar en la aula». Este proyecto tiene como objetivos dar a conocer a los escolares el papel y la relevancia del negocio familiar en la economía y la sociedad, sus valores, y promover vocaciones emprendedoras entre los más jóvenes. Según el presidente de la Asociación, César Pontvianne, «sienta las bases para que los jóvenes se sientan atraídos por el emprendimiento» y, lo que para él es lo verdaderamente importante, poder acabar con la imagen que tiene la sociedad «que nos ve con puro y chistera».

La compañía encargada de dar inicio a esta iniciativa corrió a cargo del fundador de Bodegas Grupo Yllera, Jesús Yllera, y su presidente, Marcos Yllera, quienes dieron una charla en el Instituto de Educación Secundaria La Merced de Valladolid. Durante la disertación, la cual comenzó su fundador, explicaron cuáles fueron los inicios de la compañía, aclarando que Jesús Yllera comenzó «desde niño» en el mundo del vino, aunque no en la posición en la que está ahora. Su fundador explicó a los alumnos asistentes que lo principal para triunfar no es otra cosa que «trabajo e ilusión», además de que «os llame la atención lo que os guste». A partir de ahí, la formación y el estudio es esencial porque si no, «no puedes llegar a hacer nada».

«El mejor vino del mundo»

Tras la primera toma de contacto, Marcos Yllera tomó el relevo de su padre para comentar los hitos de la empresa, desde la salida al mercado de su vino Cantosan, en 1970, uno de los primeros verdejos modernos de Rueda, antes «incluso de que la Denominación de Origen se estableciera» hasta este pasado 2018. Este pasado año han emprendido un nuevo proyecto en la Ribera del Duero con la adquisición de la bodega Vivaltus, a la que va ligado la pretensión de confeccionar «el mejor vino del mundo», con la ayuda del mejor enólogo del planeta, Jean-Claude Berrouet, además de la puesta en el mercado de nuevos productos de la firma.

Alumnos del IES Fray Luis de León (Salamanca) se fotografiaron con el presidente de Durex, César Pontvianne - ABC

Asimismo, explicó a los alumnos que, en un momento dado, decidieron incluir a un socio en la empresa para que tuviese parte de las acciones de la firma y que llegó de La Rioja «con una mentalidad más moderna y abierta», lo que fue «un acierto» para Yllera, demostrando que «repartir no es malo», sino al contrario, puede aportar grandes beneficios para una compañía. Asimismo, el presidente del Grupo Yllera destacó la importancia del idioma, sobre todo del inglés, para hacer frente al nuevo mercado «que es el mundo». El conocimiento del inglés, según el presidente de la firma, «es tan importante como saber leer o las matemáticas», ya que es «el idioma de los negocios» y nos va «a tocar pelearnos con los chinos, argentinos, norteamericanos... con cualquiera», aseveró.

Tras la exposición, los estudiantes, lejos de quedarse con dudas, preguntaron a los responsables de la bodega vallisoletana buenas cuestiones, como qué importancia tiene la tierra en la elaboración del vino, si es verdad que un vino «viejo» es mejor que uno con menos tiempo o si es complicado separar el ambiente familiar del empresarial, sobre todo en casos como los de estas compañías. Los ponentes, para finalizar, contestaron sin problema a las cuestiones y se volverán a encontrar en la visita que harán los alumnos en próximos días a la bodega Yllera.

Más charlas

Asimismo, alrededor de 150 estudiantes de Salamanca, León y Segovia participaron días después, junto a responsables de las empresas Plásticos Durex, Aljomar, Grupo Hedisa y Dibaq en las actividades previstas por el programa de fomento del emprendimiento. Así, en la ciudad salmantina, más de medio centenar de alumnos del IES Fray Luis de León y del Colegio Filiberto Villalobos de Guijuelo asistieron a sendas charlas impartidas en sus centros educativos por responsables de las empresas Durex y Aljomar, dedicado a la chacinería, con las que pudieron conocer su actividad y valores.

En su encuentro con alumnos de 4º de la ESO del IES Fray Luis de León, el presidente de Plásticos Durex y de EFCL, César Pontvianne, dio a conocer las características de las empresas familiares y sus valores. «En la empresa familiar pensamos en el largo plazo y estamos arraigados en nuestro territorio», señaló.

Por su parte, la adjunta a Dirección de Aljomar, Carmen Sánchez, acudió al CEIP Filiberto Villalobos de Guijuelo para contar a los alumnos de 6º de Primaria la historia de esta compañía dedicada a la producción y comercialización de jamones, embutidos y carnes ibéricas.

Visita de la firma Dibaq al colegio rural Las Cañadas (Segovia) - ABC

Sánchez trasladó a los estudiantes los orígenes de esta empresa familiar, fundada hace 25 años por sus padres, y cómo gracias a los valores del esfuerzo, el trabajo, la constancia, la humildad y la honestidad, hoy conforma un grupo de empresas que se sitúa entre los diez productores de cerdo ibérico más importantes de España, con presencia en 30 países de todo el mundo, una facturación de más de 80 millones de euros y más de 300 puestos de trabajo directos e indirectos.

Igualmente, en León, la directiva de Grupo Hedisa Arancha Fernández expuso a los alumnos del IES Padre Isla la evolución de esta compañía familiar líder en la fabricación y suministro de productos y servicios avanzados para los sectores de la piedra natural y construcción e ingeniería y mecanizado, y que comercializa sus productos y presta servicios en más de 30 países desde 1965.

Por último, medio centenar de alumnos y profesores de Primaria del Colegio Rural Agrupado Las Cañadas se trasladaron a la sede del Grupo Tejedor Lázaro en la localidad de Fuentepelayo (Segovia), donde pudieron conocer las instalaciones y trayectoria de Grupo Dibaq, uno de los principales fabricantes nacionales e internacionales de alimentos para mascotas y acuicultura. Durante la visita, los escolares mantuvieron también un encuentro con el presidente del grupo, Carlos Tejedor, quien les detalló los valores e historia de esta empresa desde su nacimiento en los años 50 y su evolución a lo largo de estas décadas hasta la actualidad, con presencia en más de 40 países del área mediterránea, Europa, América y Asia, con factorías de producción y delegaciones comerciales.