La mujer y la ciencia, una brecha todavía por cerrar

«En casa, al elegir qué estudiar, empezaba por las ciencias»

HERAS

Alicia Rey es alumna de 1º de bachillerato del colegio San José de Valladolid. Con notas de sobresaliente en prácticamente todas las asignaturas, desde bien pequeña se dio cuenta de su gusto por las materias de ciencias de la manera más normal posible. «En mi casa, a la hora de elegir qué estudiar primero, me decantaba por las de ciencias y las de letras las dejaba un poco aparte, aunque cuando se acercaban los exámenes me ponía con ellas sí o sí», afirma entre risas. Confiesa que su madre la apoyaba en esa elección, porque la animaba diciendo que era «muy buena en matemáticas». «Quizá si me hubiese dicho que era buena en Lengua, igual lo hubiese pensado, pero siempre me animaba con las ciencias, y como a mi me gustan, con ellas me quedé». Y aunque le apasionan las matemáticas, su futuro parece pasar por un campo más relacionado con el cuerpo humano, como es la enfermería. «La biología también me gusta mucho, de ahí que probablemente haga enfermería. Pero sino, seguro que algo de matemáticas o física», asegura Rey, para seguidamente hablar de su pasión: el fútbol. Y es que no todo va a ser estudiar. Compagina el colegio con el deporte rey de la mejor manera posible. Integrante del CD Parquesol y de la Selección de Castilla y León Sub 17, asevera que su sueño es poder tanto continuar «hincando codos» como seguir jugando al fútbol, algo que por el momento está consiguiendo. «La dedicación al fútbol me ayuda a que las horas de estudio las aproveche al máximo», asegura Alicia Rey, que además puntualiza que trata de no dejar para luego lo que puede hacer ya, cosa que le permite sacar su buena puntuación en las materias y tratar de conseguir sus metas académicas.