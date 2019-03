Los motivos que han llevado a Igea a impugnar el resultado de las Primarias de Ciudadanos El exdiputado ve «irregularidades evidentes» en cuanto al número de votantes real en las primarias y la Comisión de Garantías y Valores del partido ha iniciado «una comprobación exhaustiva»

La proclamación de la expresidenta de las Cortes y exmiembro del PP, Silvia Clemente, como candidata de Ciudadanos a presidir la Junta de Castilla y León tendrá que esperar. Una reclamación del aspirante Francisco Igea ante las «irregularidades evidentes» en el número real de votantes han paralizado de momento la proclamación de la segoviana, cuya victoria por apenas 35 votos (561 frente a 526) sobre el exdiputado por Valladolid está en cuestión.

El propio partido naranja remitió ayer un comunicado para explicar que su Comisión de Garantías y Valores había recibido «un requerimiento» en relación «a una interpretación que realiza sobre las votaciones en dicho proceso». Tras conocer la argumentación de Igea, este organismo empezó ya ayer a realizar «una comprobación exhaustiva» antes de adoptar «cualquier decisión» aplicando así el «reglamento vigente» contemplados en los estatutos del partido. De esta manera, señalaron que se esperará «al resultado de la mencionada comprobación» para realizar «la proclamación definitiva de candidatos», así que mientras se resuelven las dudas expuestas por Igea, «se paraliza dicha proclamación definitiva de los candidatos».

Igea explicó que la alegación que han presentado «es lo que procede y no es una pataleta» después de que hayan comprobado en el acta oficial una diferencia de 81 votos entre los emitidos y los registrados, ya que en el recuento eran 1.094 y los registrados 1.013. «Es una irregularidad evidente. Lo entendimos así y por este motivo se ha pedido la aclaración», afirmó.

«No encajan los votos emitidos y la suma de los de cada candidato, por lo que defendió la necesidad de «saber la verdad»

Al respecto, detalló que el sábado, después de conocer los datos, realizaron una comprobación que consistió en «bajar» todos los certificados de votos, que, aunque no reflejan el nombre del votante, si «dan una información del voto». «Da un resultado sorprendente», aseveró, en alusión a la diferencia entre el computo final y el voto registrado. Según el resultado facilitado por el partido, Clemente obtuvo 561 votos, Igea 526 (diferencia de 35) y Vanesa Conde siete que suponen 1.094 votantes de un censo de 1.538 afiliados de Ciudadanos en Castilla y León. En cambio, según resaltó el también médico, en el acta oficial, los votos registrados -el afiliado accede con su clave, vota y queda registrado en el sistema- fueron 1.013, 81 menos de los comunicados. «No encajan los votos emitidos y la suma de los de cada candidato, por lo que defendió la necesidad de «saber la verdad» de lo ocurrido en la votación.

El vallisoletano, además, detalló que han comparado el patrón en otros procesos de primarias desarrollados en Cs, especialmente los de similares características a este, «reñidos», y que el resultado «sólo ocurre aquí» (en referencia a posibles votos muy seguidos y en bloque a Clemente).

«Antes del martes»

«Si no fuera grave, no hubiésemos dado este paso», sentenció Igea, quien hizo un llamamiento para «respetar la voluntad de los votantes» y recalcó que «tenemos una duda razonable», al tiempo que lamentó que este proceso se haya convertido en «un culebrón».

«Hay una sospecha para abrir una investigación y ver como se explica», insistió Igea, convencido de que la aclaración de la Comisión de Garantías se tiene que conocer en breve para «no dejar a la gente en la incertidumbre». «Tenemos claro que no puede durar», indicó en referencia a conocer lo ocurrido y consideró que antes del martes, en que se ha convocado una ejecutiva autonómica, se tiene que saber.

«Limpieza y elegancia»

Igea había comparecido ante los medios el pasado sábado en la fuente de la Fama del Campo Grande, en Valladolid, donde reconoció la victoria de Silvia Clemente en el proceso y llegó a decir que ya era «nuestra candidata». De hecho, tras no mencionar en ningún momento la posibilidad de presentar algún tipo de alegación, explicó posteriormente ante los periodistas que no era partidario de presentar alegaciones. Al respecto, llegó a afirmar que no quería «cuchilladas» en un proceso en el que él había apostado por «la limpieza y la elegancia» para descartar a priori esta posibilidad. Sin embargo, apenas 24 horas después de pronunciar estas palabras él y su equipo han optado por presentar sus argumentaciones para tratar de dar la vuelta a los resultados.

