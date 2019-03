«Miramos los votos de Silvia y habían sido emitidos a horas muy extrañas» El joven de Cs que destapó las irregularidades en las primarias de Castilla y León señala que al principio achacó a «votos mal contados» el desfase entre los emitidos y la suma total, hasta detectar «otras anomalías»

David Hernández, el joven de 30 años que destapó el voto fraudulento en las primarias de Ciudadanos para elegir al candidato de la formación naranja a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, aseguró que al detectar inicialmente el desfase entre el número de votos emitidos y la suma de los conseguidos por los tres aspirantes «apenas» le dio importancia. «Lo primero que pensé fue que alguno de los tres tenía los votos mal contados, pero luego descubrimos las otras anomalías», ha explicado hoy tras la designación oficial de Francisco Igea como candidato a la Junta.

Integrante de la Junta Directiva de Ciudadanos Burgos y de Jóvenes Ciudadanos Burgos, Hernández ha afirmado que se afilió a la formación naranja en 2015, unos meses antes de las municipales, porque «siempre» le había «gustado la política». «Era seguidor de debates y no me convencía ningún partido, y entonces el mensaje de regeneración y de valores que transmite Cs me llegó y decidí afiliarme».

Cuestionado sobre cómo fue el proceso que ha terminado por dar un vuelco a los resultados anunciados al mediodía del pasado sábado, ha apuntado que todos los afiliados recibieron un correo electrónico sobre la 13.30 horas de aquel día, detallando los resultados, con una escueta información sobre los votos emitidos y la vencedora final. «Yo vi el correo sobre las dos y cuarto porque estaba trabajando, y entré en la web del partido para comprobar los votos obtenidos por el resto. Ahí vi la diferencia de votos entre los 1.013 emitidos y los 1.094 que sumaban los tres candidatos. Tras percartarme de ello avisé a otros dos compañeros de Jóvenes Ciudadanos Burgos, Gerardo Velasco e Íñigo Rodríguez, que han ayudado en el proceso del recuento después. Y luego hablé con Gloria Bañeres, la concejal en Burgos, que estaba en Valladolid con Igea y le expliqué lo que había sucedido», ha relatado.

Pese a que la propia Bañeres inicialmente no dio importancia a la información, igual que el propio Hernández, los tres jóvenes decidieron seguir tirando del hilo. «Nos pusimos a mirar los votos de Silvia, cogí al azar quince votos y siete habían sido emitidos en horas muy extrañas, entre las 2 y 4 de la mañana. Al detectarlo, seguimos comprobando votos y encontramos hasta medio centenar con ese patrón. Mis compañeros haciendo el recuento porque yo no tenía un ordenador de sobremesa a mano, y elaboraron un informe. Volvimos a llamar a Gloria, le comentamos la situación y dieron el aviso a Francisco para que estuviera alerta y se le entregaron los informes para que pudiera hacer las reclamaciones pertinentes», ha desgranado.

«Solo queríamos saber qué había pasado, porque desconocíamos cual podría ser el origen. Al final, con la reclamación, el Comité de Garantías del partido, que es nuestro Tribunal Supremo, ha conseguido aclarar todo el asunto, invalidar los votos irregulares y dar la victoria a Francisco Igea», explica.

Cuestionado sobre el por qué de su apoyo a la candidatura de Igea frente a Clemente, asegura que no conoce personalmente a la segoviana, aunque sí ha seguido «algo» su trayectoria, y apunta que sí ha seguido el trabajo del vallisoletano «en el Congreso» y tiene claro que «apuesta por un modelo de regeneración» que es por lo que él se afilió. «Así decidí dar mi apoyo a quien representaba más los valores que considero que tiene Cs», resumió.

Tras recalcar que «lo bueno de todo es que al final han podido decidir los afiliados quién quieren que sea su candidato», Hernández confía en que «se seguirá investigando lo que ha sucedido y se depurarán las responsabilidades pertinentes». Además, confesó que hoy ha vivido el nombramiento de Igea como candidato a la Presidencia de la Junta «particularmente contento». «Creo que tenemos una candidatura muy buena, con un líder bueno, y podemos salir a ganar y a quitar 32 años de gobierno del mismo partido».