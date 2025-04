Menú con estrella Michelin para los héroes del coronavirus

El cocinero soriano, Óscar García, que regenta el restaurante Baluarte (una estrella Michelín) deleitará, en los próximos días, el paladar de los sanitarios del Hospital Santa Bárbara y cuidadores de las residencias de ancianos de la capital con su buena cocina, hecha con delicadeza, sensibilidad y con aromas a los bosques de Soria.

Sus platos estrellas Michelín serán degustados por aquellos que «lo están dando todo, los que se exponen a diario a contraer el virus y que sacrifican su salud por los demás». «Una vez que me traslade a Soria, porque ahora estoy disfrutando de Vinuesa, los trabajadores sanitarios y enfermos podrán comer mi comida. Me he propuesto este reto y llevaré mi cocina a los lugares dónde peor lo está pasando la gente », resume.

Antes de que se decretará el Estado de Alarma el afamado cocinero decidió regresar a sus orígenes. «Una buena amiga» le dejo vivir, durante el confinamiento, en la casa rural de El Quintanajero (Vinuesa) un lugar de cuento rodeado de pinos albares, sin nadie alrededor, desde donde ha decidido mostrar al mundo cómo cocina, con «recetas sencillas, elaboradas con alimentos tradicionales. Platos de cuchara, ideales para el confinamiento» , informa Ical.

Óscar García comenzó a cocinar en el restaurante Alvargonzález de Vinuesa cuando apenas tenía 20 años. Poco a poco se convirtió en uno de los mejores cocineros de Castilla y León y fue, tras trasladar su negocio a Soria cuando afianzó su buen hacer y consiguió numerosos reconocimientos, entre ellos la Estrella Michelín .

Como empresario confía en que, una vez que pase la crisis sanitaria , «todo vuelva a la normalidad» y pueda volver a abrir sus dos establecimientos con los mismos trabajadores. «Estoy convencido que saldremos adelante», indica.