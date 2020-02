Los médicos exigen al PSOE que se sume al Pacto por la Sanidad Díaz-Villarig apela a la participación «de todos» para reordenar el sistema sanitario

«Es PSOE se equivoca radicalmente al no estar en el Pacto por la Sanidad, porque no es un tema de partidos». Son palabras del presidente del Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León, José Luis Díaz-Villarig, que, acompañado por los presidentes de los órganos colegiados de las todas las provincias, se reunió ayer con la consejera de Sanidad, Verónica Casado. Sobre la mesa, la propuesta de un gran acuerdo político, social y profesional que permita poner orden en el sistema sanitario y afrontar las necesidades presentes y futuras.

Casado recordó que lo más inmediato es encontrar soluciones a dos problemas fundamentales como son la falta de financiación y el déficit de profesionales. «Tenemos que ir de la mano para poner en marcha las reformas y poner orden tanto en la cartera de servicios como en los profesionales», señaló la consejera.

Diálogo y consenso

Díaz-Villarig se mostró dispuesto a «tomar la mano» de la consejera para «ir todos juntos y hacer un gran pacto por la sanidad en una comunidad que es muy difícil». Y para ello, insistió en que es necesario que «participemos todos, porque si no, tendremos problemas». «Ya hemos perdido meses y no debemos ponernos más trabas», añadió. En este punto reprochó al PSOE que haya rechazado participar en este gran acuerdo de comunidad porque «esto no es un tema de partidos y si la oposición pone trabas a algo nos afecta a todos». Matizó, no obstante que, «no le pedimos un apoyo incondicional, pero sí que participe y así se lo vamos a pedir».

Díaz-Villarig abogó por el diálogo y el consenso sobre la base de que «todos debemos dejar cosas en el tintero». Un gran pacto que, añadió, debería producirse también a nivel nacional. «Son vasos comunicantes y lo de unas comunidades al final nos afecta a otras», aclaró.