Los médicos, ante la renuncia de Sáez de contratar profesionales sin MIR: «Estaremos atentos»

ABC

Valladolid Actualizado: 31/01/2019 08:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Miembros de la Junta directiva de Sociedad Castellano y Leonesa de Medicina de Familia y Comunitaria Socalemfyc, con los que se comprometió el pasado miércoles el consejero de Sanidad, se mostraron ayer «satisfechos» de haber conseguido este compromiso, si bien «permanecerá atenta» para que no se produzcan contrataciones a médicos recién graduados y «evitar el deterioro de la Atención Primaria y defender la especialidad».

Además, la Socalemfyc ve con buenos ojos la propuesta de contrato de tres años a los MIR que finalicen este próximo mes de mayo su periodo de formación tanto en la Comunidad como en otras regiones autónomas e insistieron en que la idea de que «no hay médicos» es «falsa». «Nunca ha habido más médicos que en los últimos años, ni más especialistas, ni más solicitudes de certificados para trabajar en el extranjero. No es que no haya médicos, es que no hay contratos dignos y falta una adecuada organización del sistema», esgrimen en un comunicado.

En su opinión, «la situación actual no se soluciona con parches como alargar la edad de jubilación o contratar médicos sin la titulación necesaria, se necesita una política de recursos humanos coherente, eficaz y comprometida con una Atención Primaria fuerte, lo que supone apostar por el modelo y dotarla de recursos adecuados para el desarrollo de su función equilibrando el peso económico de la atención en el medio hospitalario».