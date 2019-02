Los médicos amenazan con dejar el grupo para mejorar la Atención Primaria si van las plataformas El Sindicato Médico rechaza la presencia de estos colectivos por «carecer de representatividad»

El grupo de trabajo sobre la Atención Primaria tendrá que salvar un nuevo obstáculo en su próxima reunión, como es el de la negativa de los representantes del Sindicato Médico (CESM) y de los organismos colegiales a que participen las plataformas en defensa de la Sanidad Pública. De hecho, según señaló a ABC el secretario general de CESM Castilla y León, Tomás Toranzo, se plantearían abandonar los trabajos si los miembros de estas asociaciones participan en ellos. La amenaza, que no es nueva, llega después de que en la reunión del martes no hubiese ningún miembro de las plataformas, que deberían estar en dos de los tres subgrupos de trabajo creados. Según la Consejería, se les había convocado por correo electrónico, pero el portavoz de esos colectivos, Luis Ocampo, aseguró que a las direcciones habituales no llegó aviso alguno.

El caso es que tras ese tercer encuentro, y después de que en el segundo ya se tratase ampliamente sobre si los representantes de estos grupos podían estar-finalmente se decidió que sí aunque con la oposición de las organizaciones médicas-, Ocampo aseguró ayer que sean convocados o no se presentarán a las reuniones previstas para la próxima semana. «Seguimos exigiendo nuestro derecho a estar presentes en estas subcomisiones y solicitamos a las fuerzas sindicales, sociales y políticas democráticas que nos trasladen las próximas citas de trabajo a las que nos presentaremos con los deberes hechos», señaló.

«Esto es mucho más serio»

Sin embargo, en el Sindicato Médico y entre los representantes de los organismos colegiales no están muy por la labor de que las plataformas participen en estos trabajos que buscan mejorar la Atención Primaria. De hecho, ya antes de la reunión del martes se mostraron dispuestos a levantarse si así ocurría. Toranzo justificó su postura, en que «no representan a nadie; se arrogan una representatividad que no tienen y ésto es mucho más serio». Para el secretario general de CESM en la Comunidad «hay unos procedimientos y unos mecanismos que ellos no cumplen porque no son más que un movimiento espontáneo de manifestaciones». A su juicio, los grupos de trabajo para mejorar la Atención Primaria «son algo mucho más serio», por lo que «estamos totalmente en contra de que estén». «Estamos hartos de populismos, demagogia y manipulación», exclamó.

El representante del Consejo de Colegios de Médicos en Castilla y León que acudió al encuentro del martes fue el presidente del organismo en Segovia, Enrique Guilabert, quien también mostró sus rechazo a la presencia en los grupos de trabajo de miembros de las plataformas por considerar que se trata de un foro técnico en el que poco pueden aportar y que carecen de una representatividad que justifique su asistencia.

Lo cierto es que la próxima semana se volverá a convocar a los tres subgrupos en las que se ha dividido el foro de trabajo. Los representantes de las plataformas -uno de ellos es Luis Ocampo-, estaban incluidos en dos de ellos: en el primero, el más importante, centrado en la planificación de la Atención Primaria, y el tercero, destinado a abordar las emergencias sanitarias. El segundo se dedica a la organización de los centros y de los grupos de trabajo.

El bache de las elecciones

El grupo de trabajo para la Mejora de la Atención Primaria cuenta con la participación de representantes de los grupos parlamentarios en las Cortes. Los asistentes a la pasada reunión -PP, PSOE y Ciudadanos-se mostraron ayer satisfechos del resultado. Así, Alejandro Vázquez (PP), aseguró que «ha habido poca demagogia y se ha podido avanzar» en asuntos como el ajuste del número de tarjetas sanitarias por centros y la necesidad de tener en cuenta aspectos como el número de enfermos crónicos, los medios de transporte o la caída de la asistencia en invierno.

Por su parte, para el representante de Ciudadanos, Manuel Mitadiel, la cercanía de las elecciones municipales y autonómicas es un problema ya que «el diálogo es más difícil al estar condicionada por los tiempos políticos», aunque reconoció que «en lo que todos estamos de acuerdo es en que se necesitan más recursos». También los socialistas, en boca de Mercedes Martín, advierten de que el trabajo del grupo no debe estar marcado por la fecha electoral. «No hay que correr, hay que hacer las cosas bien y con rigor y si hay que seguir con otro gobierno, se sigue».