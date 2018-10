Matt Dillon recibe este sábado la Espiga de Honor en la gala inaugural de la Seminci El alcalde de Valladolid anuncia la presencia del actor, director y guionista estadounidense en la cita anual vallisoletana

ABC

VALLADOLID Actualizado: 18/10/2018 18:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El actor norteamericano Matt Dillon recibirá este sábado, 20 de octubre, la Espiga de Honor en el transcurso de la gala de inauguración de la Semana Internacional del Cine (Seminci) de Valladolid, la número 63, que se celebra hasta el 27 de octubre.

El acalde de la ciudad, Óscar Puente, desveló su presencia en la alfombra verde de la Seminci a través de un comentario en Twitter. El regidor destacó que lo saludará el próximo sábado, como al resto de galardonados e invitados, tras ver en 1990, en versión original, la película «Drugstore Cowboy» (1989) que dirigió Gus Van Sant en los desaparecidos cines Groucho de Valladolid.

«En 1990 vi a Matt Dillon en «Drugstore Cowboy» en V.O. en los desaparecidos cines Groucho. Estaba soberbio. El sábado le saludaré en la alfombra verde de Seminci antes de que reciba su Espiga de Honor», publicó el alcalde de Valladolid. A lo largo de su intensa trayectoria, Matt Dillon ha protagonizado films como «Rebeldes» y «La ley de la calle», de Francis Ford Coppola; «Solteros», de Cameron Crowe; «Beautiful Girls», de Ted Demme; «Algo pasa con Mary», de los hermanos Farrelly; o «Crash», de Paul Haggis, por la que fue nominado al Oscar.

La Seminci ha programado varios títulos protagonizados por el actor norteamericano. La primera aparición de Dillon en el festival fue en la 39 Seminci con «Target (Agente doble en Berlín)», 1994, dentro del ciclo dedicado al realizador Arthur Penn, que protagonizaba junto a Gene Hackman. Dos años después, en la 41 Semana, la Sección Oficial programó a concurso «Grace of My Heart» (1996), de Allison Anders, donde Dillon daba vida a un músico atormentado. En 2006, él era el narrador de «Once In A Lifetime: The Extraordinary Story Of the New York Cosmos» (2006), de Paul Crowder y John Dower, documental que clausuró la 51 edición. El actor se asomará una vez más a las pantallas de Seminci con «Head Full of Honey», filme que protagoniza con Nick Nolte, cuyo estreno mundial tendrá lugar en la clausura de la 63 Seminci. Su sigiuente trbaajo en llegar a las salas comerciales será la película de Lars von Trier «La casa de Jack», que se estrenará en España el próximo mes de febrero.

Descubierto en su instituto por un cazatalentos cuando era adolescente, Matt Dillon (New Rochelle, Nueva York, 1964) se convirtió en uno de los actores adolescentes más populares de Estados Unidos de los 80 cuando Francis Ford Coppola lo reclutó para las películas «Rebeldes» y «La ley de la calle», adaptación cinematográfica de las populares novelas de Susan Eloise Hinton que convirtió a Dillon uno de los actores más importantes de su generación.