Mascarilla, videoconferencias y test masivos: la universidad vuelve al aula

«Hemos salido adelante de peores circunstancias que estas»

El rector de la Universidad de León, Juan Franciso García Marín, presidí ayer la apertura del curso académico de la institución confiando en que la «presencialidad sea la norma y no la excepción» debido a la crisis sanitaria del coronavirus. En su discurso de apertura, el rector explicó que se han realizado actuaciones en todos los centros, «principalmente motivadas por el distanciamiento y la reducción de aforo, para que los alumnos puedan acudir a las aulas con normalidad», informa Ical.

«También se ha mejorado notablemente la conectividad, las posibilidades de seguimiento de las clases fuera del aula, a distancia, en tiempo real, y seguiremos haciéndolo con la implicación de decanos y directores», añadió. «Esta pandemia, esta crisis no puede derrotarnos. No debemos comenzar sin esperanzas -afirmó- ni con resignación. La Universidad ha salido adelante en peores circunstancias». Ánimo y adelante, tenemos que seguir con la máxima actividad», animó.

Por otra parte, desde la Universidad Católica de Ávila, institución académica que ayer también comenzó sus clases, su rectora, María del Rosario Sáez Yuguero, se mostró esperanzada en que la actividad presencial se mantenga en esta institución académica «por lo menos un tiempo», especialmente «por los alumnos de primero». Sáez Yuguero realizó estas declaraciones durante el acto de bienvenida organizado este lunes para los alumnos de primero del Grado de Fisioterapia y los de primer curso de Enfermería, con el objetivo de que se vayan familiarizando con la universidad y sus compañeros. «Es una situación muy difícil, porque la pandemia no solo no está controlada, sino que está empeorando y no sé cuánto tiempo vamos a estar de forma presencial, pero en estos días, los alumnos van a aprender a manejar la plataforma y a seguir con toda normalidad desde casa», señaló la rectora.