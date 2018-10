Más de la mitad de los alcaldes de la Comunidad no cobra por sus funciones Castilla y León, con 1.315, es la autonomía con más regidores sin sueldo fijo

MONTSE SERRADOR

VALLADOLID Actualizado: 06/10/2018 13:35h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Castilla y León es la comunidad española con mayor número de alcaldes que no cobra por sus funciones, hasta el punto de que más de la mitad no recibe retribución alguna, según los datos publicados por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Si la región cuenta con 2.248 municipios, en sólo 1.315 ayuntamientos sus regidores son remunerados. Hay que tener en cuenta que en estas cantidades se incluyen tanto las retribuciones propiamente dichas como las cantidades percibidas en concepto de asistencia a las reuniones de la corporación. Sólo quedan excluidas las percepciones para compensar un gasto, como pueden ser viajes o dietas.

Lo cierto es que 1.315 alcaldes de Castilla y León no tienen salario, mientras que 710 declaran tener ingresos procedentes de las arcas municipales. En el resto de casos, no se ha enviado al Ministerio la información requerida. Las provincias de Salamanca y Burgos son las que concentran un mayor número de responsables municipales sin sueldo alguno, con 287 y 258, respectivamente. A continuación se sitúan Ávila, con 174; Soria, con 143; Segovia, con 132, y Valladolid con 120. En Zamora no cobran 94 alcaldes; en Palencia, 93 y en León, sólo 14.

Seis euros, en Zamora

De los datos ministeriales, se desprenden, además, curiosidades como que el alcalde Matilla de Arzón, situado en la comarca zamorana de Benavente, ha declarado seis euros de ingresos por el ejercicio de sus funciones, siendo el regidor con la percepción más baja de España. De la misma provincia destacan los «salarios» de Aspariegos, con 36,6 euros; Morales de Valverde, con 80, y San Miguel de la Ribera, con la misma cantidad. En Soria, el alcalde de Aldehuela de Periáñez cobró el pasado año 21,04 euros y el de Tajueco, 72. En Salamanca, destacan por su baja percepción los regidores de Armenteros y Galinduste, con 75 euros, y el de Galisancho, con 82, mientras que en Ávila, los de La Hija de Dios y Rebolledo de la Torre recibieron cantidades por debajo de los dos dígitos, con 90 euros.

Otro apartado del informe se refiere a municipios que no han facilitado datos, como Medina del Campo y Peñafiel (Valladolid); Valverde de la Virgen, y La Pola de Gordón, en León; en Zamora, Toro y Morales del Vino; en Ávila, Cebreros; la palentina Saldaña y en Salamanca, Vitigudino.