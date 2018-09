María Luisa Merlo: «En Valladolid, al público no le puedes dar gato por liebre» La intérprete presenta «Conversaciones con mamá», en un papel que califica como «tremendamente humano»

SERGIO GARCÍA

VALLADOLID Actualizado: 08/09/2018 13:12h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Su trayectoría se remonta a los años 50, cuando debutó sobre los escenarios siguiendo la tradición familiar. María Luisa Merlo vuelve a Valladolid, una ciudad que se toma «muy en serio» y de la que destaca que tiene un público «muy sabido». En esta ocasión interpreta en el Teatro Cervantes (días 7, 8 y 9) uno de los papeles que más la han gustado, al lado de Jesús Cisneros.

¿Con qué propuesta llega a Valladolid?

Una maravillosa, Conversaciones con mamá. Una obra muy bien escrita y representada que te hace pasar de la risa a la emoción en un momento. Interpreto a una mujer muy inteligente de clase media adinerada, no burguesa, que lleva a su hijo a su forma de pensar. Para mí es uno de los personajes que he representado que más me han gustado, porque lo encuentro tremendamente humano.

¿Qué representa para usted esta ciudad?

Mucho. Voy encantada porque mi padre [Ismael Merlo], uno de los mejores actores de éste país, solamente tuvo un premio, que le fue otorgado en Valladolid. Cada vez que voy allí me lo tomo muy en serio.

¿La obra toca muchos géneros?

Sí, además es el género exacto que me gusta, comedia con seres humanos. Un género que hace reír porque son seres de carne y hueso y presenta una situación cómica, no te hace reír porque sí.

Y en cuanto a esa situación, ¿cuánto tiene de realismo?

Muchísimo, sobre todo en la época que vivimos. Se puede ver en esa relación de una madre, que está sola, con su hijo. También los problemas que representa, como el del trabajo, ya que él se queda sin empleo y acude a mí.

¿Qué fue lo que más pesó para aceptar el papel?

Que Jesús Cisneros me la propusiera, ya que al leer el guion por primera vez quedé encantada, además se ha hecho una adaptación muy buena. La directora, Pilar Masa, ha tenido un acierto tremendo, que es convertirla en siete conversaciones, y que permite ver el desarrollo de cómo el hijo se va acercando cada vez más al pensamiento que le quiere transmitir su madre.

Ha dicho que es de los personajes que más le ha gustado, ¿esto quiere decir que no ha encontrado ninguna dificultad al interpretarlo?

No he tenido ninguna dificultad, pero porque he tenido la suerte de ensayarlo muy bien y de tener mucha química con Jesús, lo que hace todo mucho más fácil. En el escenario parecemos madre e hijo de verdad.